Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bandırma-Çanakkale karayolu Erdek ve Bandırma Devlet Hastanesi kavşağında Kadir Kula yönetimindeki 10 TZ 958 plakalı otomobil ile Yalçın Sunkan yönetimindeki 06 GA 1970 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Kula'nın yanı sıra otomobilde bulunan Soner Yener ve Kamuran Günaydın ile diğer otomobilin sürücüsü Yalçın Sunkan ile yanındaki Gizem Sunkan yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobillerden çıkarılarak, Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Kamuran Günaydın, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

