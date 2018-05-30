Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Hasan Hüseyin Berkıl'ın (48) kullandığı 58 LA 607 plakalı otomobil, İzmir-Çanakkale karayolu (E-87) Altınova Mahallesi kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Eser yönetimindeki 35 VZZ 73 plakalı tıra, arkadan çarptı.
Kazada, tırın altına giren otomobilin sürücüsü Berkıl, ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin Berkıl, yapılan müdahaleye rağmen kurtarıladı.
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