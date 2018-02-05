HABER

Balıkesir'de trafik kazası: 13 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ | 05.02.2018 01:18 | Son Güncelleme

Savaştepe ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan minibüsteki 13 kişi hafif yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan minibüsteki 13 kişi hafif yaralandı.

Balıkesir Savaştepe yolu Mecidiye Mahallesi yakınlarında Hikmet Önül (43) yönetimindeki 34 JOS 49 plakalı panelvan minibüs, yağış sebebiyle kayganlaşan yoldan çıkarak, mezarlık duvarına ve ağaçlara çarptı.

Kazada sürücü ile Muhammet Ali Önül (14), Ayşenur Önül (16), Fatma Önül (37), Mustafa Emir Önül (10), Salih Bugur (16), Emir Hamza Bugur (11), Gürber Bugur (32), Mehmet Emin Bugur (18), Adem Yiğit Bugur (5), Ayşe Nisa Zenbil (4), Musa Yiğit Zenbil (1) ve Abide Zenbil (23) olmak üzere 13 kişi hafif yaralandı.

Yaralılardan bazıları ayakta tedavi edilirken, bazıları da ambulanslarla Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
13 yaralı Balıkesir trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Sıla ayrılığın ardından ilk defa sessizliğini bozdu

Sıla ayrılığın ardından ilk defa sessizliğini bozdu

Robert Pattinson: Camiye girince hayatım değişti ve...

Robert Pattinson: Camiye girince hayatım değişti ve...

O Ses Türkiye'de birinci belli oldu

O Ses Türkiye'de birinci belli oldu

Seren Serengil sosyal medyada alay konusu oldu!

Seren Serengil sosyal medyada alay konusu oldu!

Siyah İnci dizisi Hande Erçel yüzünden mi bitiyor?

Siyah İnci dizisi Hande Erçel yüzünden mi bitiyor?

Arka Sokaklar'ın Hakan komiseri bakın kimin oğlu!

Arka Sokaklar'ın Hakan komiseri bakın kimin oğlu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Topkapı Sarayı'nda mini etek ve şort krizi

Topkapı Sarayı'nda mini etek ve şort krizi

Tunceli'de PKK'nın kullandığı 5 sığınak imha edildi

Tunceli'de PKK'nın kullandığı 5 sığınak imha edildi

Acil servislerde başlatılan yeni uygulamanın tanıtımı yapıldı(EK BİLGİLERLE)

Acil servislerde başlatılan yeni uygulamanın tanıtımı yapıldı(EK BİLGİLERLE)

Başbakan Yıldırım: Hatay ve Kilis'e toplam 94 roket saldırısı yapıldı

Başbakan Yıldırım: Hatay ve Kilis'e toplam 94 roket saldırısı yapıldı

Şehit ateşi Osmaniye’ye düştü

Şehit ateşi Osmaniye’ye düştü

Tunceli'de PKK'nın televizyonlu sığınağı ele geçirildi

Tunceli'de PKK'nın televizyonlu sığınağı ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.