Balıkesir'de trafik kazası: 13 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan minibüsteki 13 kişi hafif yaralandı.
Balıkesir Savaştepe yolu Mecidiye Mahallesi yakınlarında Hikmet Önül (43) yönetimindeki 34 JOS 49 plakalı panelvan minibüs, yağış sebebiyle kayganlaşan yoldan çıkarak, mezarlık duvarına ve ağaçlara çarptı.
Kazada sürücü ile Muhammet Ali Önül (14), Ayşenur Önül (16), Fatma Önül (37), Mustafa Emir Önül (10), Salih Bugur (16), Emir Hamza Bugur (11), Gürber Bugur (32), Mehmet Emin Bugur (18), Adem Yiğit Bugur (5), Ayşe Nisa Zenbil (4), Musa Yiğit Zenbil (1) ve Abide Zenbil (23) olmak üzere 13 kişi hafif yaralandı.
Yaralılardan bazıları ayakta tedavi edilirken, bazıları da ambulanslarla Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yok artık! Facebook artık bunu da bilecek
74 yaşındaki kadına önce tecavüz etti sonra...
Flaş iddia: CHP’li iki vekil tuvalette yumruklaştı
CHP kurultayında şok! Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı
İstanbullular dikkat! İBB'den çağrı
Selfie faciası! Durumları ağır
Kilis ve Hatay'ın sınır ilçelerinde okullar tatil edildi! Valilik açıkladı
Erdoğan'dan İtalyan gazeteciye tepki: Sorunuzu düzeltmeme izin verin
İdlib'de, Rus uçağına düzenlenen saldırıyı Fetih el Şam üstlendi
WhatsApp kullanıcılarına müjde! Uzun süredir bekleniyordu
Instagram'ın Azeri zenginleri görgüsüzlükte sınır tanımadı
NASA yaptı, yer yerinden oynayacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum