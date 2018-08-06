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Balıkesir'de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 23:38 | Son Güncelleme

Balıkesir'de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ramazan Komaç (33) yönetimindeki 10 ZG 233 plakalı otomobil, Emendere mevkisi yakınlarındaki virajda kontrolden çıkarak Birol Aygören'in kullandığı 10 HF 257 plakalı otobüse çarpıp devrildi.

Kazada, otomobilde bulunan Yiğit Miraç Analık (6) ve Ayşe Kaçmaz (32) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Komaç ile Ramile Analık yaralandı.

Yaralılar, Balıkesir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hayatını kaybedenlerin cesedi, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
2 ölü Balıkesir trafik kazası

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