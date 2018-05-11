Balıkesir'de trafik kazası: 3 ölü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde iş makinesi ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden biri çocuk 3 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Recep Koç'un (37) kullandığı 10 L 5879 plakalı otomobil, Balıkesir-Savaştepe karayolu Soğucak Mahallesi mevkisinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait Serhat Sarı (31) idaresindeki iş makinesiyle çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Koç, eşi Zehra (36) ve 1 yaşındaki kızları Nurten Sena Koç, hayatını kaybetti.
Hayatını kaybedenlerin cesetleri Savaştepe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, iş makinesi şoförü gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruştura başlatıldı.
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