Balıkesir'de trafik kazası: 4 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Serhat Çiçek (48) idaresindeki 06 GYP 48 plakalı otomobil, Erdek-Bandırma karayolunun Gedeve mevkisinde Mustafa Kaba'nın kullandığı 10 NA 517 plakalı kamyonla çarpıştı.
Sürücüler ile otomobilde bulunan Nurhan (40) ve Elif Işık Çiçek (13) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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