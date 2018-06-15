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Balıkesir'de trafik kazası: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 19:46 | Son Güncelleme

Balıkesir'de trafik kazası: 7 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cunda Adası Eski Yol mevkisinde, Mert Okur (25) idaresindeki 23 EB 255 plakalı otomobil, Özlem Sürmeli (46) yönetimindeki 34 AJH 952 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Ezgi Deveci, Asena Hazal, Doğukan Adanır, Hüseyin ve Batur Akdemir yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir trafik kazası

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