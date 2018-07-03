Balıkesir'de trafik kazası: 8 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Lütfü Kaya yönetimindeki 34 EF 9981 plakalı minibüs, Güre Mahallesi Orman kampı mevkisinde İlyas Sülünoğlu idaresindeki 22 BF 919 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 60 metre savrulan hafif ticari araç kaldırıma çarparak durabildi.
Kazada minibüste ve hafif ticari araçta bulunan 8 kişi yaralandı.
Yaralılardan 5'i 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı, 3 kişinin ise tedavisi ayakta yapıldı.
Meral Akşener'den minik Leyla çıkışı! Sosyal medyadan çok sert tepki gösterdi
Aydın'da skandal! Çakmak kamerayla tuvalete giren kadınları gizlice kaydetmişler!
HDP'den Hande Fırat'a çok sert Süleyman Soylu tepkisi!
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde işçiler arasında kavga çıktı! Ölüler ve yaralılar var
ABD Maslahatgüzarı Philip Kosnett duyurdu: YPG Münbiç'te durumu anladı, işbirliği yapacak
İstanbul Başakşehir'de 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şüpheli için karar verildi
Süleyman Soylu'dan canlı yayında CHP ve HDP'ye sert tepki: HDP gibi bir siyasi parti yok
WhatsApp kullanıcılarına müjde! Artık kontrol size geçti…
Kendisini aldatan kocasının cinsel organını kesti
Polis evde bulduklarına inanamadı! Tam 7 milyon yıllık
Gerçeği öğrenince şoke oldu! Başta hız cezası kesileceğini düşündü ama...
Liseye girişte kontenjanlar ve il sıralaması belli oldu! Sonuçlar e-okul'da
Sık ilişkiye girmek prostat kanseri yapar mı? İşte prostat kanseri ile ilgili bilinen yanlışlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum