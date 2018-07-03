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Balıkesir'de trafik kazası: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 01:03 | Son Güncelleme

Balıkesir'de trafik kazası: 8 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Lütfü Kaya yönetimindeki 34 EF 9981 plakalı minibüs, Güre Mahallesi Orman kampı mevkisinde İlyas Sülünoğlu idaresindeki 22 BF 919 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 60 metre savrulan hafif ticari araç kaldırıma çarparak durabildi.

Kazada minibüste ve hafif ticari araçta bulunan 8 kişi yaralandı.

Yaralılardan 5'i 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı, 3 kişinin ise tedavisi ayakta yapıldı.

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8 yaralı Balıkesir Edremit Havran Kaza trafik

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