Balıkesir'de traktör ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

BALIKESİR (AA) - Bigadiç ilçesinde, traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Ziber Sarı'nın kullandığı 10 HN 497 plakalı traktör ile Recep Öksüzoğlu yönetimindeki 10 ALA 83 plakalı otomobil, Balıkesir-Bigadiç karayolu Çağış Mahallesi alt geçidinde çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile traktör römorkunda bulunan Nuran ve Yağız Sarı, Cemile Baylan ile otomobildeki Gizem Öksüzoğlu, Mehmet ve Hamit Ispartalıoğlu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

