Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de iki uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir süredir yürüttükleri istihbarat çalışmalarının ardından harekete geçti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli yakalandı.

11 ikamet, bir araç ve iki kargo paketinde yapılan aramalarda, 2 bin 446 adet uyuşturucu hap, 42 gram esrar maddesi, iki ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerden biri yaşının küçük olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Ayvalık ilçesinde ise uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 881 gram skunk maddesi ve tabanca ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

