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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 17:06 | Son Güncelleme

"Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti" suçundan gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de "Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti" suçundan gözaltına alınan iki şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı iddiasıyla E.V'yi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde aynı zamanda 793 adet uyuşturucu hap bulundu.

Şüphelinin, ifadesinde hapları bir eczaneden temin ettiğini söylemesi üzerine, söz konusu eczaneye operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kesilmiş vaziyette 332 ilaç karekodu, 450 parti ve seri numaraların yazıldığı kesilmiş vaziyette blister (kartuş), karekodları ve seri numaraların yazıldığı blisterleri kesilerek satışa hazır hale getirilmiş 3 bin 192 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ayrıca eczanede yapılan inceleme ve sistem sorgulamasında ise 81 bin 32 adet hapın reçetesiz olarak uyuşturucu etkisi sağlamak üzere ara satıcılara satıldığı tespit edildi. Eczacı İ.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti" suçundan tutuklandı.

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Balıkesir uyuşturucu operasyonu

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