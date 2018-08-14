Balıkesir'de yangın

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de ağılda çıkan yangında, 7 küçükbaş hayvan ve 100 tavuk ile 70 civciv telef oldu.

Edremit ilçesi Zeytinli Mahallesi Kümeevler mevkisindeki bir ağılda, sabahın erken saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında, ağılda bulunan 7 küçükbaş hayvan, 100 tavuk ve 70 civciv telef oldu, çevredeki bazı meyve ağaçları zarar gördü.

Yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

