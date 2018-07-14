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Balıkesir'de yaşlı kadın denizde boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 20:30 | Son Güncelleme

Balıkesir'de yaşlı kadın denizde boğuldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde denize giren yaşlı kadın boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Sahilkent Mahallesi'nde bir sitenin yakınlarındaki sahile giden Ayşe Yıldız Atilla (72) denize girdi.

Atilla'nın yüzerken çırpındığını gören vatandaşlar, yaşlı kadını denizden çıkardı.

Vatandaşların bildirmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Atilla'yı Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırdı.

Atilla, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Ayvalık Balıkesir boğulma

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