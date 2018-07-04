Balıkesir'de yem fabrikasında patlama: 1 ölü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde, yem fabrikasında buhar kazanının patlaması sonucu ağır yaralanan işçi, hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Salur Mahallesi'nde bulunan bir un ve yem fabrikasındaki buhar kazanı henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Patlamada, fabrikada çalışan işçilerden Yücel Çabuk (47) ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan Çabuk, daha sonra Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Çabuk, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

