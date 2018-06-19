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Balıkesir'de zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 01:24 | Son Güncelleme

Balıkesir'de zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kadıköy Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin yakınındaki kavşakta 4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada Nilgün Artunel, Kuzey Artunel, Zeynep Artunel, Nilüfer Eroğlu, Enver Kızıl, Enis Eroğlu, Halime Kuplu, İnci Zirek ve Onur Kutlu yaralandı. Edremit'teki hastanelere sevk edilen yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle İzmir-Çanakkale karayolunda trafik akışı, uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Edremit Kaza

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