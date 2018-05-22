Balıkesir'deki cinayet

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, evinde oğlu tarafından telefon kablosuyla boğularak öldürülen 62 yaşındaki kadının cenazesi toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, Zekibey Mahallesi Değirmenler Sokak'taki evinde, oğlu Tekin M. (38) tarafından öldürülen Aytekin M'nin cesedi, Bursa Adli Tıp Morgu'nda yapılan otopsinin ardından Ayvalık'a getirildi.

Cenaze, Çınarlı Camisi'nde kılınan namazın ardından Ayvalık Kabristanı'nda toprağa verildi.

Törene, Aytekin M'nin diğer oğlu İlker M. ve yakınlarının yanı sıra Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Filiz Karayelli'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kadın derneği temsilcisi ile üyeleri katıldı.

Cenaze töreninin ardından Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyitafi Üyesi Çiğdem Öztürk, kadın sivil toplum kuruluşları adına yaptığı açıklamada olayı kınadı.

- Olay

Ayvalık ilçesinde önceki gün gözaltına alınan Tekin M'nin, annesi Aytekin M'den haber alamadığı ve bunun üzerine eve giderek cesedini bulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlatmıştı. Aytekin M'nin, yaklaşık bir hafta önce telefon kablosuyla boğularak öldürüldüğünü, cesedin çürümeye başladığını belirleyen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye almıştı.

Evin kapısının zorlanmadığını, cinayetin ardından kapının dışarıdan kilitlendiğini ve Tekin M'nin 2 gün önce eve girdiğini tespit eden ekipler, zanlıyı gözaltına almıştı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Tekin M, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.

