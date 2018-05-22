HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Balıkesir'deki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 16:04 | Son Güncelleme

Ayvalık ilçesinde, evinde oğlu tarafından boğularak öldürülen kadının cenazesi defnedildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, evinde oğlu tarafından telefon kablosuyla boğularak öldürülen 62 yaşındaki kadının cenazesi toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, Zekibey Mahallesi Değirmenler Sokak'taki evinde, oğlu Tekin M. (38) tarafından öldürülen Aytekin M'nin cesedi, Bursa Adli Tıp Morgu'nda yapılan otopsinin ardından Ayvalık'a getirildi.

Cenaze, Çınarlı Camisi'nde kılınan namazın ardından Ayvalık Kabristanı'nda toprağa verildi.

Törene, Aytekin M'nin diğer oğlu İlker M. ve yakınlarının yanı sıra Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Filiz Karayelli'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kadın derneği temsilcisi ile üyeleri katıldı.

Cenaze töreninin ardından Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyitafi Üyesi Çiğdem Öztürk, kadın sivil toplum kuruluşları adına yaptığı açıklamada olayı kınadı.

- Olay

Ayvalık ilçesinde önceki gün gözaltına alınan Tekin M'nin, annesi Aytekin M'den haber alamadığı ve bunun üzerine eve giderek cesedini bulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlatmıştı. Aytekin M'nin, yaklaşık bir hafta önce telefon kablosuyla boğularak öldürüldüğünü, cesedin çürümeye başladığını belirleyen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye almıştı.

Evin kapısının zorlanmadığını, cinayetin ardından kapının dışarıdan kilitlendiğini ve Tekin M'nin 2 gün önce eve girdiğini tespit eden ekipler, zanlıyı gözaltına almıştı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Tekin M, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.

PARTNERPhotoshop değil hepsi gerçekPhotoshop değil hepsi gerçek
Karaman MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları Karaman MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları
Bayburt MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları Bayburt MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ayvalıkta cinayet Balıkesir

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

Güneş panellerinde maliyet düşüyor

Güneş panellerinde maliyet düşüyor

24 Haziran seçimleri öncesi şok gelişme! Cumhur ittifakında BBP çatlağı: Oyuna, satışa geldik!

24 Haziran seçimleri öncesi şok gelişme! Cumhur ittifakında BBP çatlağı: Oyuna, satışa geldik!

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

24 Haziran erken seçim milletvekili aday listesinde yer almamıştı... Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama!

24 Haziran erken seçim milletvekili aday listesinde yer almamıştı... Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Osmaniye MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

Osmaniye MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

Kilis MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

Kilis MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

Karabük MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

Karabük MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

Yalova MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

Yalova MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

Iğdır MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

Iğdır MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

Ardahan MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

Ardahan MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.