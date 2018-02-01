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Balıkesir'deki El Nusra operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ | 01.02.2018 19:06 | Son Güncelleme

- Adliyeye sevk edilen 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, terör örgütü El Nusra üyesi iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü El Nusra'ya yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan H.A, Z.O, C.O, A.H, A.A, H.O. ve A.A'nın sorguları tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla salıverildi.

(AA)

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