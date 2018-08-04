Balıkesir'deki fuhuş operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 23 kişiden 8'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince fuhuş olaylarının önlenmesi amacıyla başlatılan operasyon kapsamında yakalanan 23 şüphelinin ifadeleri alındı.
Zanlılardan 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi, 21'i ise adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan bu kişilerden E.C, H.K, L.I, Y.U, B.H, S.G, E.K. ve E.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 13 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Temmuz'da düzenledikleri operasyonda, yaşı küçük kız çocuklarını fuhuş amaçlı kullandığı öne sürülen bir grup şüpheliyi gözaltına almıştı.
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