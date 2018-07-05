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Balıkesir'deki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 01:53 | Son Güncelleme

Edremit ilçesindeki kavgada yaralananlardan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti - Ölü sayısı 2'ye yükselen olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde geçen pazar günü iki grup arasında çıkan kavgada yaralananlardan birinin hayatını kaybetmesiyle olayda ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Alınan bilgiye göre, 1 Temmuz'da Altınoluk Mahallesi'nde bir iş yerinde iki kişi arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan birinin açtığı ateş sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Oğuzhan Durmaz müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayda yaralanan 6 kişiden aynı gün hastanede hayatını kaybeden Abdülkadir Kıymaz'ın ardından Oğuzhan Durmaz'ın da yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 2'ye çıktı.

Bu arada, kavgaya dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kamera kayıtlarında, söz konusu şüphelinin iş yerinde bir kişiyle tokalaştıktan sonra ateş açtığı görülüyor.

Altınoluk Mahallesi'ndeki bir iş yerinde iki kişi arasındaki çıkan kavgada taraflardan birinin açtığı ateş sonucu Abdülkadir Kıymaz, Oğuzhan Durmaz ve sahilde yürüyen Ayten Ö. ile 3 kişi yaralanmıştı. Ayten Ö, sağlık ekiplerince Balıkesir Devlet Hastanesine, Abdülkadir Kıymaz, Oğuzhan Durmaz ile diğer 3 kişi de ilçedeki hastanelere kaldırılmış, Kıymaz, Edremit Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Daha sonra kavgayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Balıkesir Edremit kavga Silahlı kavga

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