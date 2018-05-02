BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, "iş yeri kurşunlama, tehdit, kumar, darp, haraç toplama, ihaleye fesat karıştırma" suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 16 zanlıdan 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 4 aylık fiziki ve teknik takip sonucunda, C.G. öncülüğünde "iş yeri kurşunlama, tehdit, kumar, darp, haraç toplama, tahsilat, ihaleye fesat karıştırma" suçlarını işledikleri belirlenen ve Gürcistan'a kaçma hazırlığı yaparken 20 adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 16 kişinin emniyetteki sorguları tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir'de 19 Nisan'da düzenlenen operasyonda, zanlıların adreslerinde 2 ruhsatsız tabanca, 144 mermi, 10 ruhsatsız av tüfeği ve silaha ait 161 fişek, 3 kurusıkı tabanca ve buna ait 32 fişek, 7 bıçak, 3 orak ile 2 polis copu ele geçirilmişti.



