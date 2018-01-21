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Balıkesir’e şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 22:45 | Son Güncelleme 7 saat önce

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- BİTLİS'in Hizan ilçesi İncirli Köyü yakınlarında Geriziyarettepe mevkisinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenleyen timin üzerine çığ düşmesi sonucu şehit olan 5 askerden Jandarma Astsubay. Üstçavuş Ferruh Kulaoğlu'nun, Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki baba evine ateş düştü.

Balıkesir'in Altıeylül İlçesi Dinkçiler Mahallesi 2'nci Güllük Sokak'ta oturan baba Necdet Kulaoğlu'na acı haberi, Altıeylül Kaymakamı Dr. Oktay Kaya ve askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde verdi. Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Fikrettin Kocaman da taziye ziyaretine gittiği Kuloğlu ailesine başsağlığı dileğinde bulundu, acısını paylaştı. Şehit haberinin ardından yakınları ve komşuları Kuloğlu ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Şehit babasının evine Türk bayrakları asıldı.

Acılı Baba Necdet Kulaoğlu, oğlunun 2005 yılında askere gittiğini bir süre uzman olarak görev yaptığını, 2009 yılında da astsubay olduğunu söyledi. Şehit Üstçavuş Ferruh Kulaoğlu'nun, bir yıl önce de görev yaptığı Batman'a atandığını belirtildi.

Balıkesir Valiliği resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görev yapan Karesi ilçesi Vicdaniye Mahallesi doğumlu Jandarma Astsubay Üstçavuş Ferruh Kulaoğlu'nun, Bitlis ili Hizan İlçesinde devam eden operasyon sırasında çığ düşmesi sonucu şehit olduğunu bildirdi. Şehit Kuloğlu'nun defin işleri ile ilgili daha snra açıklama yapılacağı kaydedildi.

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