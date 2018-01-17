Balıkesir'in yüzde 45'i orman

Son Güncelleme 38 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 17.01.2018 16:12 |38 dakika önce

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, yüzde 45'i ormanlarla kaplı kentin orman varlığı bakımından Türkiye ortalamasının çok üzerinde yer aldığını söyledi. Kırcı, 2003-2017 yılları arasında, orman köylerinde yaşayan 1952 aileye 43 milyon lira destek sağlandığını belirtti. Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, Yangın Yönetim Merkezi'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında, 2017 yılında yapılan çalışmaları ve 2018 yılında yapılacakları anlattı. Kırcı, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'nün 1950 yılında Türkiye'de kurulan ilk 15 Başmüdürlükten biri olduğunu söyledi. Balıkesir'in orman varlığı bakımından Türkiye'nin en zengin illerinden biri olduğunu belirten Kırcı, "Türkiye'de illerde orman ortalaması yüzde 27-28 iken, Balıkesir'in yüzde 45'i ormanlarla kaplı. Üstelik yüzde 63'ü verimli ormanlardan oluşuyor. Dikili ağaçların hacim olarak serveti şu an itibarıyla 61 milyon metreküpe çıktı. Ormanlardan aldığımız ürünlerde yaklaşık yüzde 50'lik bir artış görüldü. Balıkesir ormanları genç ormanlardan oluşuyor ve bakımını, korumasını yapmak gerekiyor" dedi.

2017 YILINDA 167.7 HEKTAR ORMAN YANDI Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, 2017 yılında Balıkesir'de çıkan 56 yangında 167.7 hektar alanın kül olduğunu kaydetti. Kırcı, "Balıkesir ili yangınlara hassas bir bölge. 2017, son 44 yılın en kurak yılıydı. Buna rağmen 56 yangın çıktı. Bizim için başarılı bir sezon geçti. İnşallah devam eden yıllarda da çok büyük yangınlarla karşılaşmayız. Balıkesir'de yılın 200 güne yakını rüzgarlı geçiyor. Türkiye'deki en fazla rüzgar enerji santralinin olduğu ikinci il Balıkesir. Balıkesir'de sürekli bir rüzgar akıntısı var. Doğal yapı da yangınları söndürmek için çok uygun değil. Buna rağmen yangınlara erken müdahale ile kaybımız az oldu. Antalya'da uluslararası bir çalıştaya katılacağız. Yangından zarar gören tüm ülkeler oraya gelecek. Bizim bir Yangın Yönetim Sistemimiz var. Bu sistemi ABD'ye satacağız. Ülke olarak yangınları söndürme, yangınlara müdahale etme noktasında birinciyiz. Hem hava araçlarıyla hem yer araçlarıyla Türkiye, İspanya'ya kadar olan Akdeniz kuşağında en başarılı ülke" diye konuştu.