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Balıklı, sütlü kedi kurtarma operasyonu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 17:43 | Son Güncelleme

KANALİZASYONDA 2'NCİ GÜN Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde girdiği kanalizasyondan çıkamayan yavru kediyi kurtarmak için dün başlayan çalışmalar bugün de devam etti.

Balıklı, sütlü kedi kurtarma operasyonu (2)

KANALİZASYONDA 2'NCİ GÜN
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde girdiği kanalizasyondan çıkamayan yavru kediyi kurtarmak için dün başlayan çalışmalar bugün de devam etti. İhbar üzerine dün 3 kere olay yerine giden ancak yaptıkları çalışmalarda bir sonuç alamayan itfaiye ekipleri, sabah saatlerinde kedi sesi duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla tekrar olay yerine gitti. Ekipler, kanalizasyonun kapağını açmak için kaldırımları sökerek kediye ulaşmaya çalıştı. 2 saat süren bu çalışmada sonuçsuz kaldı.
CİĞER VE ET ATTILAR
Öte yandan itfaiye ekiplerinin çalışmalarını meraklı gözlerle izleyen mahalle sakinleri, dün kanalizasyona bıraktıkları balığın yenmiş olduğunu fark etti. Kedinin acıkmış olabileceğini değerlendiren çocuklar, kanalizasyona iple ciğer ve et sarkıttı ancak kedi yine bulunduğu yerden çıkmadı. Tüm çabaların sonuçsuz kalması üzerine itfaiye ekipleri açtıkları kaldırımı kapatarak olay yerinden ayrıldı.
FOTOĞRAFLI

Balıklı, sütlü kedi kurtarma operasyonu (2)Balıklı, sütlü kedi kurtarma operasyonu (2)Balıklı, sütlü kedi kurtarma operasyonu (2)Balıklı, sütlü kedi kurtarma operasyonu (2)

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