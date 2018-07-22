Balıklıgöl'de sosyal deney

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da bir grup üniversite öğrencisi, kentin simgesi konumundaki Balıklıgöl'de 'yolda düşen cüzdanı alan birini gördüğünüz zaman ne yaparsınız?' deneyi uygulamalı olarak yaptı. Sosyal deneyde, farklı zamanlarda tam 15 defa tekrarlanan cüzdan düşürme numarasında farklı sonuçlar elde edildi.
Şanlıurfa'da üniversitelilerin 'Mavera' adı verdikleri grup, Balıklıgöl'de cüzdanını yere düşüren kişinin cüzdanını bulunmasını konu alan uygulamalı sosyal deney yapıldı. Deneyde yolda düşürülen cüzdanı alan grup üyesini fark eden vatandaşların verdiği tepkiler ölçüldü. Olayı fark eden birçok kişi, cüzdanı alıp sahibine teslim etmeyen gence tepki gösterdi, bazıları ise dövmeye kalktı. Vatandaşlar, olayın sosyal deney olduğunu öğrenince ise kameralara gülümsedi.
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