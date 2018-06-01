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Balıklıgöl'deki caminin onarımı için 3 yabancı ekip deneysel çalışma başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 16:39 | Son Güncelleme

ARNAVUTLUK, İtalya ve Yunanistan'dan Şanlıurfa'ya gelen 3 ayrı ekip, Hazreti İbrahim'in ateşe düştüğü yer olduğu rivayet edilen tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde bulunan Döşeme Camisi'nin zeminindeki kayma ve su sızıntısını önlemek için deneysel çalışmalara başladı.

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ARNAVUTLUK, İtalya ve Yunanistan'dan Şanlıurfa'ya gelen 3 ayrı ekip, Hazreti İbrahim'in ateşe düştüğü yer olduğu rivayet edilen tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde bulunan Döşeme Camisi'nin zeminindeki kayma ve su sızıntısını önlemek için deneysel çalışmalara başladı. Dünyanın tek doğal akvaryumu olarak bilinen ve Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki 800 yıllık Döşeme Camisi'nin zemininde, 11 yıl önce aşırı kirlilik nedeniyle Balıklıgöl'deki suyun boşaltılarak temizlenmesinin ardından kayma meydana geldi. 2015 yılında Vakıflar Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü'nce yürütülen restorasyonda ilk önce zemindeki kaymayı önlemek için 'jet-grout' olarak adlandırılan özel bir yöntemle caminin zemini ana kayaya sabitlendi. 3 yıldır camide oluşan çatlaklar ve caminin zeminine su sızması üzerine 2015 yılında Vakıflar Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan restorasyon çalışması için 3 milyon 49 bin liralık sözleşme bedeline rağmen camideki çalışmalar 2018 yılına sarktı. 3 yıldır ibadete kapalı caminin bir an önce faaliyete geçmesi için ekipler çalışmalarını sürdürürken, bu kez tarihi Balıklıgöl'ün bir bölümü ziyaretçilere kapatıldı. Kapatılan bölüm, reklam panolarıyla çevrildi. Caminin 2 küçük odasında oluşan su birikintisi sorununa çözüm için bu kez İtalya, Yunanistan ve Arnavutluk'tan 3 ayrı inşaat firması ekipleri geldi. Döşeme Camisi'nde su birikmesini engelleyebilmek için deneysel çalışmalarına başlayan ekipler, özel 'bio' karışımlarla hazırlanan sıvaları kullanmak için de hazırlık yaptı. Cami inşaatında çalışan yabancı ekipler, aynı zamanda inşaatta çalışan ustalara yönelik uygulamalı eğitim verip geliştirdikleri özel sıvayla caminin nasıl nemden korunması gerektiğini, taşların güçlendirilip sudan etkilenmemesi yöntemlerini öğretmeyi amaçlıyor. KISA SÜREDE CAMİ İBADETTE AÇILACAK Döşeme Camisinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Vakıflar Bölge Müdür Vekili Mehmet Ali Palalı, "Bugün yurt dışından gelen 3 heyeti burada ağırlıyoruz. Cami yapısı olarak herhangi bir problemimiz kalmamıştır. Fakat içerideki 2 tane su odasından, daha doğrusu suyun burada oluşturduğu yapılara zarar vermesinden dolayı oluşan problemi bugün burada gidermek için buradayız. Misafirlerimiz de çözüm önerilerini anlatmak için buradalar. Umarım bu soruna çözüm bulduğumuz zaman, en kısa sürede bu restorasyonu tamamlayarak Şanlıurfa halkının tekrar ibadetine ve özellikle suya yakın olan taraftan da ziyarete açılışını sağlamaya çalışacağız. Artık bir su sızıntısı ve kayma kalmadı. Sadece bu cami ile Balıklıgöl arasındaki 2 küçük odanın ileriki yıllarda yıkımına karşı önlem alma aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Sürekli ölçüm ve çözüm bulma halindeyiz. Bugüne kadar yaptığımız bütün işlemlerin doğruluğu test sonuçlarından ortaya çıkmıştır. İşin uzamasının sebebi olan ortaya çıkan problemleri anbean basamak basamak giderme yolundayız. Amacımız, bu onarım sonucunda kentimizin simgesi olan bu camimizde 50 yıl bir daha onarıma ihtiyaç duymamak" diye konuştu.

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Balıklıgöl'deki caminin onarımı için 3 yabancı ekip deneysel çalışma başlattıBalıklıgöl'deki caminin onarımı için 3 yabancı ekip deneysel çalışma başlattı
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