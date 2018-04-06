Balıklıgöl'deki hissesini 9 milyon liraya satılığa çıkardı (2)

AİLE FERTLERİNDEN SATIŞA TEPKİ Şanlıurfa Balıklıgöl'deki hissesini satışa çıkardığını ilanla açıklayan Mustafa Nimetoğlu'na İstanbul'da yaşayan aynı ismi taşıyan akrabası eczacı Mustafa Nimetoğlu'ndan tepki geldi. Nimetoğlu, yeğeninin kendilerinden habersiz ilan verdiğini ve söz konusu hissenin izale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) durumunda olduğunu belirterek, "Kimseye söylemeden satış ilanı vermiş. Kararı mahkeme verecek. Burası dedelerimizden miras. Mahkeme karar verir, mahkeme kararı ile satılır. Kendisi ile bu konuyu konuşmadık bile" dedi.
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