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Balıklıgöl’deki revizyon çalışmalarında sona gelindi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 15:31 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’daki inanç turizminin yapı taşlarından birisi olan Balıklıgöl platosunda tarihi ve kültürel yapıları korumak için Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan revizyon çalışmalarında sona gelindi.Şanlıurfa’nın kalbi durumundaki tarihi Balıklıgöl platosunun eskiyen alt ve üst yapısında büyük bir değişime giden Büyükşehir Belediyesi, alanda modern ve kültürel dokunuşlarla gelen konukların Şanlıurfa’ya has güzelliklerini görmelerine olanak sağlıyor.

Balıklıgöl’deki revizyon çalışmalarında sona gelindi

Şanlıurfa’daki inanç turizminin yapı taşlarından birisi olan Balıklıgöl platosunda tarihi ve kültürel yapıları korumak için Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan revizyon çalışmalarında sona gelindi.
Şanlıurfa’nın kalbi durumundaki tarihi Balıklıgöl platosunun eskiyen alt ve üst yapısında büyük bir değişime giden Büyükşehir Belediyesi, alanda modern ve kültürel dokunuşlarla gelen konukların Şanlıurfa’ya has güzelliklerini görmelerine olanak sağlıyor. Çalışmalardan dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Nihat Çiftçi’ye teşekkür eden vatandaşlar, "Binlerce yerli ve yabancı turistin geldiği Balıklıgöl’ün eskiyen yapısından kurtarılarak bu denli güzel olması bizleri sevindiriyor. Geçmişte gelen turistler bu gün burayı gördüklerinde Şanlıurfa, böyle bir Belediye Başkanına sahip olduğu için çok şanslı diyorlar. Her taraf çok temiz ve güzel. Emeğin geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.
Öte yandan platoda sürdürülen çalışmalarda, su tahliye kanalları olası su baskınlarına karşı güçlendirilirken, Dergah Cami, Rızvaniye Cami, Amfi alanı, Balıklıgöl ile tarihi Şanlıurfa Kalesi arasında kalan yollarda taş döşeme çalışmaları tamamlandı. Büyükşehir ekipleri şimdi de alanın peyzaj düzenlemesini gerçekleştiriyor.

Balıklıgöl’deki revizyon çalışmalarında sona gelindi

Balıklıgöl’deki revizyon çalışmalarında sona gelindi

Balıklıgöl’deki revizyon çalışmalarında sona gelindi

Balıklıgöl’deki revizyon çalışmalarında sona gelindi

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