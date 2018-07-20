RAUF MALTAŞ - Türkiye'nin en sıcak şehirlerinden Şanlıurfa'da, tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki balıkların sıcaktan etkilenmemesi için kurulan sistemle oksijen takviyesi yapılıyor.
Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde seyrettiği kentte, vatandaşlar özellikle öğle saatlerinde çok zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamayı tercih ediyor. Kentin en önemli simgelerinden olan ve her dönem yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Balıklıgöl yerleşkesindeki balıkların sıcak havadan zarar görmemesi için de önlem alındı.
Balıklıgöl'ün 3 ayrı bölgesine yerleştirilen vakumlu makineler aracılığıyla balıklara oksijen desteği sağlanıyor. "Fıskıye" modeliyle çalışan sistemde, su vakumlanarak yukarı püskürtülüyor ve bu sırada oksijenlenerek yeniden havuza dönmesi sağlanıyor.
Şanlıurfa Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürü ve Balıklıgöl Alan Koordinatörü Siracettin İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte etkili olan sıcak havanın insanların yanı sıra hayvanlara da zor anlar yaşattığını söyledi.
Kısa süre önce Balıklıgöl ve çevresinde yapılan düzenlemelerle alanın yeni bir görünüme kavuştuğunu hatırlatan İlhan, göldeki balıkların sağlığının da belli periyotlarla düzenli olarak kontrol edildiğini kaydetti.
İlhan, tarihi göldeki oksijen oranını artırmak amacıyla yeni bir sistem kurduklarını dile getirerek, "Balıklıgöl ilimizin göz bebeğidir, onu korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Sudaki oksijen oranını artırmak, suyu havalandırmak ve pislikten arındırmak için yeni bir sistem kurduk. Havaların çok sıcak olması balıkların sağlığını tehdit ediyor. Suda oksijen olmazsa balıkların yaşama şansı yok. Biz de oksijen oranını artırmak için bu sistemi kurduk." ifadelerini kullandı.
Sıcaklar arttıkça sudaki oksijen oranının düştüğüne dikkati çeken İlhan, Balıklıgöl'deki durumun korkulacak bir seviyede olmadığını ve önlem amacıyla böylesi bir uygulamaya gidildiğini vurguladı.
- Ziyaretçiler uygulamayı beğendi
Konya'dan kenti gezmeye gelen Fatih Kara da sıcak havanın şehirde etkili olduğunu söyledi.
Şehirde en çok Balıklıgöl'ü merak ettiklerini belirten Kara, "Balıklıgöl'de sıcaklık bir nebze olsun daha düşük. Gölün serinliği ve ferahlığı bizleri rahatlattı. Bu çalışma güzel olmuş, sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Durgun sularda oksijen miktarı az olur. Balıkların yaşaması ve sağlıkları için uygun bir yöntem. Bu uygulamanın olumlu sonuç doğuracağına inanıyorum." şeklinde konuştu.
Bülent Güler ise ailesiyle Hatay'dan şehri gezmeye geldiğini söyledi.
Şehirde kuru sıcağın hakim olduğunu aktaran Güler, "Nem fazla yok ama güneş etkili. İnsanlar etkileniyor, doğal olarak balıklar da etkilenir. Balığın fazla olması, suyun da devridaim etmemesi oksijeni azaltıyor. Böyle bir çalışma yerinde olmuş." dedi.
ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...
Yatağan Termik Santrali'nde mahsur kalan işçilerden Sezgin Kılıç'ın cansız bedenine ulaşıldı
Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış
'Afrin halkı Türk askerinden memnun ama...'
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in kritik kararı!
Balık tutmaya gittiler, gördükleri manzara karşısında dehşete düştüler
Metroda şaşkın çeviren görüntü! Bir anda soyunmaya başladı
CHP'de imza polemiği! Bülent Tezcan'ın açıklamalarına tepki
Milyonlarca cep telefonu kullanıcısına için kötü haber! Her an ücretli olabilir
Bartın'da vahşet görüntüleri! Öldürüp varille taşımışlar
Alman kadın cinayetinde yeni detaylar! Taciz etti... Boğdu... Başını taşla ezdi...
Google'a bir şok daha! Rekabet Kurulu savunmasını alacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum