RAUF MALTAŞ - Türkiye'nin en sıcak şehirlerinden Şanlıurfa'da, tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki balıkların sıcaktan etkilenmemesi için kurulan sistemle oksijen takviyesi yapılıyor.

Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde seyrettiği kentte, vatandaşlar özellikle öğle saatlerinde çok zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamayı tercih ediyor. Kentin en önemli simgelerinden olan ve her dönem yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Balıklıgöl yerleşkesindeki balıkların sıcak havadan zarar görmemesi için de önlem alındı.

Balıklıgöl'ün 3 ayrı bölgesine yerleştirilen vakumlu makineler aracılığıyla balıklara oksijen desteği sağlanıyor. "Fıskıye" modeliyle çalışan sistemde, su vakumlanarak yukarı püskürtülüyor ve bu sırada oksijenlenerek yeniden havuza dönmesi sağlanıyor.

Şanlıurfa Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürü ve Balıklıgöl Alan Koordinatörü Siracettin İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte etkili olan sıcak havanın insanların yanı sıra hayvanlara da zor anlar yaşattığını söyledi.

Kısa süre önce Balıklıgöl ve çevresinde yapılan düzenlemelerle alanın yeni bir görünüme kavuştuğunu hatırlatan İlhan, göldeki balıkların sağlığının da belli periyotlarla düzenli olarak kontrol edildiğini kaydetti.