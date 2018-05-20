Balıkta fiyat pahalılığı sürüyor

Av sezonunun istenilen düzeyde geçmediği Batı Karadeniz'de, fiyatlardaki pahalılık balık tüketiminin azaldığı ramazan ayında da sürüyor.

15 Nisan'da sona eren sezonun ardından Karadeniz'e açılan 8-16 metre arasındaki tekneler, istavrit ve çinekop avlıyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yasaktan sonra havaların açmasıyla balıklar kendini gösterdi. Barbun, istavrit, iskorpit çıkmaya başladı. Kalkanda dönem yasağı başladı. Balık az miktarda çıkıyor. Fiyatlar hala çok yüksek. Henüz bir bolluk olup da fiyatlarda azalma yok. Havalar daha güzel olunca balık çoğalacak. Ramazan ayında tüketim azlığı ve balık olmadığı için fiyatlar yüksek. Ancak biraz bolluk olursa fiyatlar biraz düşebilir." diye konuştu.

- "Ramazanda tüketim yok"

Karakaş, hava şartlarının iyi gitmesi durumunda az miktarda da olsa balık avlanabileceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Ramazan ayında bile fiyatlar çok yüksek. Zaten az çıkıyor. Ramazanda da tüketim yok. Birbirini tamamlıyor gibi. Dönem yasağı olmayan avcılarımız da barbun, istavrit, iskorpit üzerinde bir balıkçılık yapıyorlar. Yaz balığına çinekop gelir. Bir hafta 10 güne kadar gelir. Salyangoz avcılığı başladı. Çok iyi olmamakla beraber balıkçılık, küçük balıkçılar ile devam etmekte."

Tezgahlarda çupra ve levreğin tanesi 15 lira, istavritin kilosu 20 liradan satışa sunuluyor.

