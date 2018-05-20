HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Balıkta fiyat pahalılığı sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 13:44 | Son Güncelleme

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş: - "Balık az miktarda çıkıyor. Fiyatlar hala çok yüksek. Henüz bir bolluk olup da fiyatlarda azalma yok. Havalar daha güzel olunca balık çoğalacak"

Av sezonunun istenilen düzeyde geçmediği Batı Karadeniz'de, fiyatlardaki pahalılık balık tüketiminin azaldığı ramazan ayında da sürüyor.

15 Nisan'da sona eren sezonun ardından Karadeniz'e açılan 8-16 metre arasındaki tekneler, istavrit ve çinekop avlıyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yasaktan sonra havaların açmasıyla balıklar kendini gösterdi. Barbun, istavrit, iskorpit çıkmaya başladı. Kalkanda dönem yasağı başladı. Balık az miktarda çıkıyor. Fiyatlar hala çok yüksek. Henüz bir bolluk olup da fiyatlarda azalma yok. Havalar daha güzel olunca balık çoğalacak. Ramazan ayında tüketim azlığı ve balık olmadığı için fiyatlar yüksek. Ancak biraz bolluk olursa fiyatlar biraz düşebilir." diye konuştu.

- "Ramazanda tüketim yok"

Karakaş, hava şartlarının iyi gitmesi durumunda az miktarda da olsa balık avlanabileceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Ramazan ayında bile fiyatlar çok yüksek. Zaten az çıkıyor. Ramazanda da tüketim yok. Birbirini tamamlıyor gibi. Dönem yasağı olmayan avcılarımız da barbun, istavrit, iskorpit üzerinde bir balıkçılık yapıyorlar. Yaz balığına çinekop gelir. Bir hafta 10 güne kadar gelir. Salyangoz avcılığı başladı. Çok iyi olmamakla beraber balıkçılık, küçük balıkçılar ile devam etmekte."

Tezgahlarda çupra ve levreğin tanesi 15 lira, istavritin kilosu 20 liradan satışa sunuluyor.

PARTNERAğlayarak kilo verme yemini etmişti şimdi sarı bikinisiyle...Ağlayarak kilo verme yemini etmişti şimdi sarı bikinisiyle...
İstiklal Caddesi'nde metrelerce bilet kuyruğuİstiklal Caddesi'nde metrelerce bilet kuyruğu
Uçuruma yuvarlanan inek için validen talimatUçuruma yuvarlanan inek için validen talimat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce Akçakoca balık mustafa karakaş

En Çok Okunan Haberler

Eski AKP’li Abdüllatif Şener’den flaş Erdoğan açıklaması: İktidar için her şeyi yapar

Eski AKP’li Abdüllatif Şener’den flaş Erdoğan açıklaması: İktidar için her şeyi yapar

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye: Diskalifiye olsan...

Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye: Diskalifiye olsan...

Yeşilçam oyuncusu Kazım Aktan yangında hayatını kaybetti

Yeşilçam oyuncusu Kazım Aktan yangında hayatını kaybetti

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Ahmet Takan yazdı: Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi

Ahmet Takan yazdı: Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kazım Aktan kimdir? Kazım Aktan, yangında feci şekilde can verdi!

Kazım Aktan kimdir? Kazım Aktan, yangında feci şekilde can verdi!

FETÖ soruşturmasında şok iddia: FETÖ imamı kıyametten önceki son şahsiyetin Hava Kuvvetleri'nden olacağını söyledi

FETÖ soruşturmasında şok iddia: FETÖ imamı kıyametten önceki son şahsiyetin Hava Kuvvetleri'nden olacağını söyledi

TEM'de dehşet anları! İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

TEM'de dehşet anları! İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

Nagehan Alçı yazdı: Zihniyet olarak Ahmet Hakan ile Barış Atay arasında fark yok

Nagehan Alçı yazdı: Zihniyet olarak Ahmet Hakan ile Barış Atay arasında fark yok

Kahraman pilot 20 yıl sonra anlattı: Bombayı kokpit camından attım

Kahraman pilot 20 yıl sonra anlattı: Bombayı kokpit camından attım

Org. Hulusi Akar'dan flaş açıklama

Org. Hulusi Akar'dan flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.