Balkan Dağcılar Birliğinin kongresi Bursa'da yapılacak

Balkan Dağcılar Birliğinin (BMU) 19. genel kurulu Bursa'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 11-13 Mayıs tarihlerinde organize edilecek genel kurula Türkiye'nin yanı sıra Çekya, Karadağ, Bosna Hersek, Hırvatistan, Makedonya, Arnavutluk, Slovenya ve Sırbistan'dan 45 delege katılacak.

Federasyon, uluslararası ilişkileri artırma yönünde yapmış olduğu çalışmalar sonucunda BMU Genel Kurulu'na bu yıl Bursa'da, Dünya Dağ Kayağı (IFSC) Genel Kurulu'nu da 2019'da İzmir'de ev sahipliği yapacak.

Öte yandan, Uluslararası Dağcılık ve Tırmanış Federasyonu (UIAA) Genel Kurulu'nun 2020'de İstanbul'da yapılması için de çalışmalar başlatıldığı belirtildi.

