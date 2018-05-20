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Balkan ezgileriyle sahura kalktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 04:56 | Son Güncelleme

Bursa Folklor Eğitim Merkezi üyesi gençlerden oluşan folklor grubu, mahalle sakinlerini def, davul ve klarnetten eşliğinde Balkan ezgileriyle sahura kaldırdı

Bursa'da, Bursa Folklor Eğitim Merkezi (BURFEM) üyesi gençlerden oluşan folklor grubu, mahalle sakinlerini def, davul ve klarnet eşliğinde Balkan ezgileriyle sahura kaldırdı.

BURFEM üyeleri, organizasyon için merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi'ndeki dernek lokalinde toplandı. Rumeli yöresine özgü kıyafetler giyen gençler, def, davul, darbuka ve klarnet eşliğinde Balkan müziklerini çalıp yöresel şarkılar söyleyerek Gülbahçe ve Selamet mahallelerinde sokakları dolaştı ve halkı sahura kaldırdı.

Organizasyona kent sakinleri de büyük ilgi gösterdi. Mahalleli, sokak sokak dolaşan ve yöresel halk oyunlarını sergileyen gençlere evlerinde yaptıkları börek ve tatlılardan ikram etti.

BURFEM folklor grubu ile üyeleri, daha sonra dernek binasında vatandaşlarla birlikte sahur yaptı.

BURFEM Başkanı Adem Serbest, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyonu bu yıl 7'nci kez düzenlediklerini söyledi.

Rumeli kültürünü tanıtmak için böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Serbest, şöyle konuştu:

"Şu an tüm hemşirelerimiz etkinliğimizi çok hoş karşılıyor. Camlarda balkonlarda bulunan vatandaşlar bize güzel tepkiler veriyor. Aynı zamanda tatlı ve böreklerini yaptılar. Bu ikramlarını bize veriyorlar. Mahalle halkımız ve gençlerimizle sahuru gerçekleştireceğiz. Ramazan ayı birlikteliğin olduğu bir ay. Biz de yapmış olduğumuz etkinlikle tüm Rumeli camiası ve Bursa halkının birlikteliğini sağlıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Balkan BURFEM Ramazan Rumeli sahur

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