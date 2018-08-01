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"Balkan Kervanı" Makedonya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 22:29 | Son Güncelleme

"Balkan Kervanı" Makedonya'da

GOSTİVAR (AA) - Türk kültürünü tanıtmak amacıyla 18 Temmuz'da İstanbul'dan yola çıkan "Balkan Kervanı", Makedonya’nın kuzeybatısındaki Gostivar şehrinde etkinlik düzenledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği, Küçükçekmece Belediyesinin organizasyonu, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Trakya Üniversitesi iş birliğiyle Gostivar şehir merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe yüksek katılım oldu.

Program kapsamında Türk halk oyunları, davul, kukla ve semazen gösterileri büyük beğeni toplarken, konuklara Türk mutfağından lezzetler ikram edildi. Kervanda sergilenen hat ve cam sanatı gibi geleneksel el sanatları da katılımcıların ilgisini çekti.

Etkinlikler çerçevesinde ayrıca güreş müsabakaları da yapıldı.

Üsküp YEE Müdürü Şemsettin Şeker, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Balkan Kervanı"nın Makedonya'daki ikinci durağı olan Gostivar'da birbirinden farklı etnik unsur ile bir araya geldiğini söyledi.

Katılımcılara ortak kültür ve tarih ile bağlantılı sunumlar yaptıklarını kaydeden Şeker, "Makedonya’daki unsurlar ile bizim 7 asra ulaşan bir birlikteliğimiz var. Bu birlikteliğin meydana getirdiği ortak kültür ve ortak değerler var. Bugün Türkiye’ye ait kültürmüş gibi gözüken bütün bu unsurlar aslında bütün Balkanlar'ın, Makedonya’nın ortak kültürü ve ortak değeridir." diye konuştu.

Küçükçekmece Belediyesi Dış İlişkiler ve Proje Sorumlusu Özgür Oran da ilkinde aldıkları güzel tepkilerden sonra projenin bu yıl ikincisini gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Bosna Hersek ve Arnavutluk'un ardından Makedonya'ya geldiklerini aktaran Oran, "Bu sene devamlılığını sağlayabildik. Ancak önümüzdeki yıllarda daha coşkulu bir şekilde devam etmeyi planlıyoruz." dedi.

Bosna Hersek, Karadağ ve Arnavutluk'taki etkinliklerin ardından Makedonya’ya gelen kervan, Kosova’yı da ziyaret edecek.

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Anahtar Kelimeler:
"Balkan Kervanı" Gostivar Makedonya

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