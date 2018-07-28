Balkan Medya Grubu Çalıştayı 2018

Çalıştayların ilk ikisini daha önce sırasıyla Bursa ve İstanbul'da gerçekleştirdiklerini hatırlatan Baykal, "Türkiye'mizi daha iyi tanımaları için böyle yapıyoruz. Onlar da toplantı yaptığımız yerleri gezerek ülkemiz hakkında düşünceleri değişiyor. Böylece kendi ülkelerine gittikleri zaman Balkan Medya Grubunun önemini anlıyorlar. Balkanlardaki dostluğu, iş birliğini ve ekonomiyi artırmak için mücadele veriyoruz." diye konuştu.

Baykal, programda yaptığı konuşmada, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği ve Tek Rumeli TV'nin organizasyonunda, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla 10 Balkan ülkesinden gelen 26 televizyon kanalı temsilcilerinin katılımıyla çalıştayın üçüncüsünü İzmir'de yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

İzmir'de iki gün sürecek çalıştay öncesi Balkan ülkelerinden konuk gazeteciler, Konak Belediyesinin Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlediği yemekte bir araya geldi.

İZMİR (AA) - Balkan Medya Grubu Başkanı Atilla Baykal, bugün başlayacak "Balkan Medya Grubu Çalıştayı" ile Balkanlardaki dostluk, iş birliği ve ekonomiyi artırmayı hedeflediklerini söyledi.

- "Balkan Medya Grubunu kurarak doğru bir iş yapmışız"

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Necmettin Hüseyin de İzmir'de böyle önemli bir program düzenledikleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

İçine kapalı kalan Balkanları dış dünyaya açıp tanıtmak için bir araya geldiklerini vurgulayan Hüseyin, "Tüm Balkan ülkelerinde oluşacak Balkan Medya Grubunun kendi ajansını oluşturması, ortak çalışmalar yapması ve geleceğine emin adımlarla yürümesini planlamıştık. Görüyorum ki gerçekten sağlam şekilde planlanmış ve doğru adımlarmış." dedi.

Hüseyin, çalıştaya 3 yıldan bu yana destek veren TİKA'nın yetkililerine teşekkürlerini sundu.

Konak Belediye Başkanı Sema Pektaş ise böyle bir organizasyonda Balkan ülkelerinden gelen gazetecileri İzmir'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Gecede ayrıca, İzmir'deki Balkan derneklerine bağlı folklor grupları gösteriler yaptı.

