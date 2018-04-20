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Balkan Şampiyonuna 3 Cumhuriyet Altını

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 10:50 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, 20.

Balkan Şampiyonuna 3 Cumhuriyet Altını

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, 20. Balkan Büyükler Karate Şampiyonasında Kata dalında birinci olan Bahri Erşahin’i 3 cumhuriyet altını ile ödüllendirdi.
İstanbul’da düzenlenen 20. Balkan Büyükler Karate Şampiyonasında aralarında Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Makedonya, Kosova, Karadağ, Romanya, Sırbistan ve Slovenya’dan 34 sporcunun bulunduğu şampiyonada kata dalında katıldığı 20. Balkan Büyükler Karate Şampiyonasında ağır sıklette birinci olan Kahtalı sporcu Bahri Erşahin, Kahta Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Mustafa Çiçek ile beraber Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak’ı makamında ziyaret etti. Yapılan ziyarette Başkan Toprak,Kahtalı sporcu Erşahin’i 3 adet cumhuriyet altınıyla ödüllendirdi. Gerçekleştirilen ziyaretten memnuniyetini dile getiren Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, “İstanbul’da düzenlenen 20. Balkan Büyükler Karate Şampiyonasına Kahta ilçesinde katılarak şampiyon olan Bahri Erşahin’i kutluyorum. Sporun her branşına elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Ülke genelinde ilçemizin ismini sporda da duyurmanız bizleri oldukça mutlu etti. Türkiye genelinde spor müsabakalarında almış olduğunuz bu başarılar sizden sonra yetişecek sporculara örnek teşkil ediyor. Yavrularımız, gençlerimiz artık sportif başarılarla ilçemizin adını ülkenin her tarafında duyurmaktadır. Kahta Belediye olarak her türlü imkanları sunmaya gayret edeceğiz. Önümüzdeki yıllarda şampiyonların sizlerin arasında çıkacağına inanıyorum. Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum. Kahta Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürü Mustafa Çiçek’e yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Kahta Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek ise, spora verdiği destekten dolayı Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak’a teşekkür etti.

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