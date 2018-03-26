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Balkan şehitleri, yağmur altında anıldı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 17:32 | Son Güncelleme

MEHTERAN BİRLİĞİ KONSER VERDİ Balkan Şehitlerini Anma Günü nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği, Mimar Sinan Spor Salonu'nda konser verdi.

MEHTERAN BİRLİĞİ KONSER VERDİ Balkan Şehitlerini Anma Günü nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği, Mimar Sinan Spor Salonu'nda konser verdi. Programa Edirne Valisi Günay Özdemir, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dışişleri Bakanlığı Edirne temsilcisi büyükelçi Volkan Türk Vural, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan ve öğrenciler katıldı. Kentte aralıkla süren yağmur yağışı nedeniyle salonda düzenlenen ve 1 saat süren Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği konseri ilgiyle dinlendi.

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