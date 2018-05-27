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Balkan ülkelerinde insani yardım çalışmaları için iftar verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 00:26 | Son Güncelleme

Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği Kadın Komisyonu'nca gelirinin tamamı Balkan ülkelerinde insani yardım çalışmalarında kullanılmak üzere iftar programı düzenlendi

Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Kadın Komisyonu tarafından gelirinin tamamı Balkan ülkelerinde yürütülen insani yardım çalışmaları için kullanılacak iftar programı organize edildi.

TÜVESAŞ tesislerinde düzenlenen iftar programında konuşan derneğin başkanı Sebahattin Aydın, "Ramazanda Suriye ve Balkanlardayız" sloganıyla yola çıktıklarını söyledi.

Ramazanın ilk gününde Filistin'de katliamın bir kez daha yaşandığına şahit olduklarını belirten Aydın, şöyle devam etti:

"İslam ümmetinin kıymet verdiği Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın belki de planlanarak yıkılmadan önceki son adımını attılar. Orada 66 kardeşimiz bu uğurda canlarını verdi. Son bir adımları kaldı. Aksa'yı yıkıp yerine Süleyman Mabedi'ni inşa etmek. Bundan birkaç gün önce bütün meydanlarda İstanbul Taksim'de, Sakarya Orhan Cami'de, Diyarbakır'da ve bütün şehirlerde Kudüs'te oradaki kardeşlerimizle canlarımızı feda etmekten kaçınmayacağımızı söyledik.

Böyle bir ortamda sizin hepinizin Türkiye'nin bütün şehirlerindeki kardeşlerimizin selamlarının Gazze'ye, Ramallah'a Kudüs'e Filistinli kardeşlerimize ulaşması gerçekten çok mühim. Selamların ulaşıp ulaşamadığını belki biz burada fazla idrak edemiyoruz ama kurulan her sofra aslında oraya ulaştırdığınız bir selam."

Son bir yıla bakıldığında güneyinden kuzeyine, doğusundan batısına bütün İslam dünyasının kan ağladığına şahit olduklarını aktaran Aydın, geçen Kurban Bayramı arifesinde "Arakan'da kurbanlarımızı keseceğiz" sloganıyla yola çıktıklarını ancak Arakan Müslümanlarının katliama tabi tutulduğunu anımsattı.

Aydın, bu iftarın tevdi edilen gelirlerinin tamamının Balkanlar'a bağışlanacağını belirterek, Balkanlar'daki bazı bölgelerde insanların namaz kılacağı bir camisinin olmadığını bildirdi.

Doğu Makedonya'da ziyaret ettikleri Müslümanların bazılarının iftarı açacak erzağının bulunmadığını dile getiren Aydın, oradaki hemen hemen bütün köyleri ziyaret ettiklerini anlattı.

Özellikle Roman köyleri ziyaretlerinde dikkati çeken bir durumla karşılaştıklarını aktaran Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Roman köylerindeki evlerin bir farkı var. Oradaki tüm evlerde Türk bayrağının yanında Cumhurbaşkanımızın fotoğrafı da var. Yani bütün İslam coğrafyası Balkanlar'dan Arakan'a, Kafkasya'dan Somali'ye, Libya'dan Gana'ya, Nijer'e bizim selamımıza ihtiyaç duyuyor. Bu ramazanda Sakarya'da boş durmadık. Burada mülteci yetimlerimiz var. Allah razı olsun bağışçılarımızdan."

- "Cumhurbaşkanımız mazlumlara el uzatıyor"

AK Parti'nin Sakarya Milletvekili adayı Çiğdem Erdoğan Atabek ise ramazanın tüm Müslüman coğrafyasına hayırlı olmasını diledi.

İHH'nın önemli çalışmalar yaptığını dile getiren Atabek, "Dünyanın hangi köşesinde bir mazlum ve boynu bükük yetim varsa anne varsa İHH hep el uzatmaya çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün dünyadaki şer ittifaklarından bu kadar tepki almasının sebebi de bu. Cumhurbaşkanımız nerede bir mazlum var, nerede zorda kalmış bir ülke var ona el uzatıyor. Allah ona uzun ömür versin." diye konuştu.

Derneğin yetkilileri ve Atabek, daha sonra iftara katılan Doğu Gutalı bir aile ile fotoğraf çektirdi.

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AK Parti Milletvekili adayı Çiğdem Erdoğan Balkan ülkeleri İHH Sakarya insani yardım çalışmaları Sakarya İHH Sebahattin Aydın

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