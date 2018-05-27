Balkan ülkelerinde insani yardım çalışmaları için iftar verildi

Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Kadın Komisyonu tarafından gelirinin tamamı Balkan ülkelerinde yürütülen insani yardım çalışmaları için kullanılacak iftar programı organize edildi.

TÜVESAŞ tesislerinde düzenlenen iftar programında konuşan derneğin başkanı Sebahattin Aydın, "Ramazanda Suriye ve Balkanlardayız" sloganıyla yola çıktıklarını söyledi.

Ramazanın ilk gününde Filistin'de katliamın bir kez daha yaşandığına şahit olduklarını belirten Aydın, şöyle devam etti:

"İslam ümmetinin kıymet verdiği Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın belki de planlanarak yıkılmadan önceki son adımını attılar. Orada 66 kardeşimiz bu uğurda canlarını verdi. Son bir adımları kaldı. Aksa'yı yıkıp yerine Süleyman Mabedi'ni inşa etmek. Bundan birkaç gün önce bütün meydanlarda İstanbul Taksim'de, Sakarya Orhan Cami'de, Diyarbakır'da ve bütün şehirlerde Kudüs'te oradaki kardeşlerimizle canlarımızı feda etmekten kaçınmayacağımızı söyledik.

Böyle bir ortamda sizin hepinizin Türkiye'nin bütün şehirlerindeki kardeşlerimizin selamlarının Gazze'ye, Ramallah'a Kudüs'e Filistinli kardeşlerimize ulaşması gerçekten çok mühim. Selamların ulaşıp ulaşamadığını belki biz burada fazla idrak edemiyoruz ama kurulan her sofra aslında oraya ulaştırdığınız bir selam."