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"Balkanlar olarak Türkiye'nin yanındayız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 14:00 | Son Güncelleme

Türk-Boşnak Kardeş Parlamento Başkanı İmamoviç: - "Bosna, Makedon ve tüm Balkan insanlarının selamlarını getirdik. Herşeyin en mükemmelini Türk devleti ve halkı için istiyoruz. Türkiye lokomotif ve büyük bir devlet. Bu yolda ilerlemesi ve güçlenmesi bizleri de sevindirecektir" - Makedonya'nın Jupa Belediye Başkan Yardımcısı Şakir: - "Mehmetçik'in yaptığı Zeytin Dalı Harekatı ve diğer operasyonlar, Türkiye'nin insanlık adına yaptığı operasyonlardır"

GAZİANTEP (AA) - Türk-Boşnak Kardeş Parlamento Başkanı Jasmin İmamoviç, Türkiye'nin lokomotif ve büyük bir devlet olduğunu, bu yolda ilerleme ve güçlenmenin kendilerini de sevindireceğini belirterek, "Balkanlar olarak Türkiye'nin yanındayız." dedi.

Bosna-Hersek ve Makedonya'dan gelen bir grup heyet, Gaziantep'te çeşitli temaslarda bulundu. Heyet Gaziantep temasları sırasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i de makamında ziyaret etti.

Aynı zamanda Bosna-Hersek SDA Partisi Zenica ili belediye başkan vekilliği görevini de yürüten İmamoviç, basına kapalı gerçekleşen ziyaretinin ardından, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terörle mücadele eden Türkiye'ye desteklerini göstermek için Türkiye gezisi organize edildiğini söyledi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde gerçekleştirilen gezide emeği geçenlere teşekkür eden İmamoviç, Şanlıurfa'nın ardından Gaziantep'te de bir dizi temaslarda bulunduklarını belirterek, yarın da Kilis'te turlarına devam edeceklerini vurguladı.

Türkiye'yi çok sevdiklerini ve kendi vatanları gibi gördüklerini anlatan İmamoviç, şöyle konuştu:

"Türkiye Zeytin Dalı Harekatı gibi önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Bu sayede bir çok terörist grubuyla savaştı. Türk halkının, askerinin ve yöneticilerinin yanında olduğumuzu göstermek için bugün buradayız. Bizler Türkiye'yi ve Türk halkını çok seviyoruz. Türkiye güzel olduğunda biz de güzeliz, acı çektiğinde biz de acı çekiyoruz. Türk halkıyla ve devletiyle beraberiz. Bosna, Makedon ve tüm Balkan insanlarının selamlarını getirdik. Herşeyin en mükemmelini Türk devleti ve halkı için istiyoruz. Türkiye lokomotif ve büyük bir devlet. Bu yolda ilerlemesi ve güçlenmesi bizleri de sevindirecektir. Balkanlar olarak Türkiye'nin yanındayız."

Makedonya'nın Jupa Belediye Başkan Yardımcısı ve Hedef Vakfı Başkanı Şahin Şakir de bölgeye gelmelerinin tek amacının Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak olduğunu vurguladı.

Mehmetçik'in yanında olduklarını ifade eden Şakir, "Bizler Mehmetçik'in yanında olan gönüldaşlarıyız. Türkiye'yi yakından takip ediyoruz ve seviyoruz.Çünkü burası bizim anavatanımız. Mehmetçik'in yaptığı Zeytin Dalı Harekatı ve diğer operasyonlar, Türkiye'nin insanlık adına yaptığı operasyonlardır. Bizim ecdadımız Çanakkale'de olduğu gibi biz de bugün elimizden geldiğince Türkiye'nin yanında olmak için buralardayız. Balkanlar halkının Türkiye'ye selamları var." diye konuştu.

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