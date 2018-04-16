GAZİANTEP (AA) - Türk-Boşnak Kardeş Parlamento Başkanı Jasmin İmamoviç, Türkiye'nin lokomotif ve büyük bir devlet olduğunu, bu yolda ilerleme ve güçlenmenin kendilerini de sevindireceğini belirterek, "Balkanlar olarak Türkiye'nin yanındayız." dedi.

Bosna-Hersek ve Makedonya'dan gelen bir grup heyet, Gaziantep'te çeşitli temaslarda bulundu. Heyet Gaziantep temasları sırasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i de makamında ziyaret etti.

Aynı zamanda Bosna-Hersek SDA Partisi Zenica ili belediye başkan vekilliği görevini de yürüten İmamoviç, basına kapalı gerçekleşen ziyaretinin ardından, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terörle mücadele eden Türkiye'ye desteklerini göstermek için Türkiye gezisi organize edildiğini söyledi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde gerçekleştirilen gezide emeği geçenlere teşekkür eden İmamoviç, Şanlıurfa'nın ardından Gaziantep'te de bir dizi temaslarda bulunduklarını belirterek, yarın da Kilis'te turlarına devam edeceklerini vurguladı.

Türkiye'yi çok sevdiklerini ve kendi vatanları gibi gördüklerini anlatan İmamoviç, şöyle konuştu: