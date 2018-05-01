Balkanlar'da 1 Mayıs kutlamaları

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de de Hırvatistan Bağımsız Sendikalar Birliği (SSSH) tarafından "İnsan için, reformlar için" sloganıyla protesto ve yürüyüş düzenlendi.

USSCG Genel Sekreteri Srdja Kekovic, burada yaptığı açıklamada, asgari ücretin altında çalışan işçilerden maaşlarının yükseltilmesi konusunda birlik olmalarını isteyerek, "Karadağ'da 2011 yılından bu yana asgari ücrete zam yapılmadı. Ülkemizin bütçesi var, olduğunu biliyoruz." dedi.

Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Arjantin Meydanı'nda Karadağ Bağımsız Sendikalar Birliği (USSCG) tarafından "Karadağ'da daha yüksek kazanım" sloganıyla gerçekleştirilen protestoda ülkedeki işçilerin asgari ücretin altında çalıştırılması vurgulandı.

Karadağ, Hırvatistan, Sırbistan, Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da işçi sendikaları tarafından düzenlenen protesto ve yürüyüşlere katılan yüzlerce kişi ülkelerindeki olumsuz koşullara dikkati çekti.

SARAYBOSNA (AA) - Balkan ülkeleri Karadağ, Hırvatistan, Sırbistan, Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla protesto ve yürüyüşler yapıldı.

Bir diğer Balkan ülkesi Makedonya'da vatandaşlar 1 Mayıs dolayısıyla başkent Üsküp'teki hükümet binası önünde toplandı.

Sendikalar Birliği Başkanı Ljubisav Orbovic, burada yaptığı açıklamada, Sırbistan'da işçilerin günde 10 ila 12 saat çalıştığını belirterek, ülkedeki işçi maaşlarının Avrupa'da en düşük orana sahip olduğunu söyledi.

Başkentteki Nikola Pasic Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe İstihdam ve Sosyal İşler Bakanı Zoran Djordjevic de katıldı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da ise Sırbistan Bağımsız Sendikalar Birliği ve Nezavisnost Sendikası tarafından "Maaşlar yükselsin, gençler gitmesin" sloganıyla yürüyüş yapıldı.

Zagreb Belediye Başkanı Milan Bandic ise başkentteki Maksimir Parkı'nda geleneksel hale gelen 1 Mayıs kutlamalarına katılarak burada toplanan kalabalığa kuru fasulye ve karanfil dağıttı.

SSSH Başkanı Mladen Novosel, çok sayıda işçinin ülkeyi terk ettiğine işaret ederek, hükümetin söz konusu durumu "geçiş sürecinde bir ülke için normal" olarak değerlendirmesini haklı bulmadıklarını aktardı.

Makedonya Sendikalar Birliği (SSM) tarafından düzenlenen yürüyüşe katılan kalabalık ''Yollar farklı, hedef aynı'' sloganıyla ülkedeki işçi sorunlarına dikkati çekti.

Organizatörlerden İvan Petruşevski, burada yaptığı açıklamada, hükümet ve meclis temsilcilerinin işçi sınıfına önem vermeleri gerektiğini belirtti.

Arnavutluk’u başkenti Tiran’da da Arnavutluk Sendikaları Konfederasyonunca (KSSH) gerçekleştirilen protestoda göstericiler, Arnavutluk hükümetinden işçi haklarına saygı göstermesi talebinde bulundu.

KSSH Başkanı Kol Nikollaj, işçi haklarına sadece formalite gereği değil, gerçek hayatta da saygı gösterilmesi gerektiğini ifade ederek, tüm sendikalara sadece 1 Mayıs’ta değil, her zaman birleşmeleri çağrısı yaptı.

Tiran'daki meydanda ayrıca, 1 Mayıs dolayısıyla "2018 Ulusal İş Fuarı" da açıldı. Fuar kapsamında, ülkede farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketler istihdam olanaklarını sunma fırsatı bulurken, fuarı Arnavutluk Başkanı Edi Rama da ziyaret etti.

Kosova Bağımsız Sendikalar Birliği (BSPK) tarafından başkent Priştine’deki meydanda da yürüyüş düzenlenirken, göstericiler, maaşlara zam, işte güvenlik ve sağlık yönünde iyileştirme yapılmasını istedi.