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Balkanlar'da Epifani Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 16:48 | Son Güncelleme 40 dakika önce

- Bosna Hersek, Makedonya, Sırbistan ve Karadağ'da, Ortodokslar'ın Epifani Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlamalarda sudan haç çıkarma törenleri düzenlendi

SARAYBOSNA/ÜSKÜP (AA) - Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Makedonya, Sırbistan ve Karadağ'da, Ortodoksların Epifani Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlamalarda haç çıkarmak için soğuk suya giren vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

Bosna Hersek'in doğusundaki Visegrad şehrinde düzenlenen töreni tarihi Sokullu Mehmed Paşa Köprüsü'nde toplanan yüzlerce vatandaş takip etti.

Drina Nehri'ne atılan haça ilk ulaşan Marko Milanovic, bu yılki yarışın kazananı oldu. Aynı zamanda su topu sporcusu olan Milanovic, ilk kez katıldığı yarışmayı kazandığı için mutlu olduğunu belirtirken, suyun oldukça soğuk olduğuna dikkati çekti.

33 metrelik mesafeyi yüzerek haça ulaşmak için 27 kişi yarıştı.

Ortodoks nüfusun yoğun yaşadığı bir diğer bölge ülkesi Makedonya'da da Epifani Bayramı renkli görüntülere sahne oldu.

Başkent Üsküp'ün içinden geçen Vardar Nehri'ndeki haç çıkarma törenine 150'ye yakın vatandaş katıldı. Makedonya Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Stefan'ın nehre attığı haça ilk ulaşan isim Daniel Donçevski oldu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki haç çıkarma törenleri üç farklı noktada yapıldı. Bölge ülkeleri arasında Ortodoks nüfusun en yoğun olduğu Sırbistan'daki haç çıkarma törenlerinde 300'e yakın katılımcı yarıştı.

Bölgenin en küçük ülkesi konumundaki Karadağ'ın başkenti Podgorica'da da Moraca Nehri'nde yapılan törende 150'ye yakın Ortodoks genci, haça ulaşmak için yarıştı. Bu yılki törende haça ilk ulaşan isim İvan Stamatovic oldu.

Epifani Bayramı, İsa'nın doğumundan 12 gün sonra kutlanmasına atfen 12'nci gün bayramı olarak da anılır. Kutlamaların nedenine ilişkin Hristiyan mezhepleri arasında farklılıklar bulunuyor. Katolik ve Protestanlar, doğudan gelen üç müneccimin bebek İsa'yı ziyaret etmesini anarken, Ortodokslar, Ürdün Nehri'nde İsa'nın vaftiz edilmesini kutluyor.

(AA)

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