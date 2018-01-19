Balkanlar'da Epifani Bayramı

SARAYBOSNA/ÜSKÜP (AA) - Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Makedonya, Sırbistan ve Karadağ'da, Ortodoksların Epifani Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlamalarda haç çıkarmak için soğuk suya giren vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

Bosna Hersek'in doğusundaki Visegrad şehrinde düzenlenen töreni tarihi Sokullu Mehmed Paşa Köprüsü'nde toplanan yüzlerce vatandaş takip etti.

Drina Nehri'ne atılan haça ilk ulaşan Marko Milanovic, bu yılki yarışın kazananı oldu. Aynı zamanda su topu sporcusu olan Milanovic, ilk kez katıldığı yarışmayı kazandığı için mutlu olduğunu belirtirken, suyun oldukça soğuk olduğuna dikkati çekti.

33 metrelik mesafeyi yüzerek haça ulaşmak için 27 kişi yarıştı.

Ortodoks nüfusun yoğun yaşadığı bir diğer bölge ülkesi Makedonya'da da Epifani Bayramı renkli görüntülere sahne oldu.

Başkent Üsküp'ün içinden geçen Vardar Nehri'ndeki haç çıkarma törenine 150'ye yakın vatandaş katıldı. Makedonya Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Stefan'ın nehre attığı haça ilk ulaşan isim Daniel Donçevski oldu.