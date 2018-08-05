Plenkovic de "Fırtına" harekatının ülkeye barış getirdiğini söyleyerek "Harekat, Bosna Hersek'in kuzey kesiminin de kurtuluşunu sağlamıştır." dedi.

Kitarovic, törende yaptığı konuşmada, ülke güvenliği için verilen mücadelenin kayıptan öte gelecek günler için önemli olduğuna işaret ederek 1990'lı yıllardaki savaşta Bosna Hersek'in de büyük kayıplar yaşadığını anımsattı.

Harekatın yıl dönümü kapsamında 23 beyaz güvercinin havaya bırakıldığı törene, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic, Başbakan Andrej Plenkovic ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat üyesi Dragan Covic'in yanı sıra çok sayıda temsilci ve vatandaş katıldı.

Hırvat ordusu tarafından Sırp güçlerine karşı gerçekleştirilen “Fırtına” harekatının 23. yıl dönümünde, harekatta hayatını kaybedenlerin anısına yapılan anıtta düzenlenen programın ardından Knin Kalesi'nde merkezi tören gerçekleştirildi.

Sırpların bir daha asla "Fırtına" benzeri bir operasyonun yapılmasına izin vermeyeceğini vurgulayan Vucic, "Halkımızın yanında duracak, kimsenin onu aşağılamasına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Hırvatistan'ın harekatta yer alan tek bir kişiyi bile adalet karşısına çıkarmadığını söyleyen Vucic, "Korkarım bir şeylerin değişeceğine dair umutlarımız boşa gidecek." açıklamasında bulundu.

Törene katılan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Fırtına" harekatında binlerce Sırp'ın Hırvatistan'dan sürgün edildiğini anımsatarak "Bu etnik temizlik değilse ne? Bu suç değilse, suç dediğiniz şey neye benziyor?" ifadelerini kullandı.

Binlerce Sırp'ın hayatını kaybettiği ve 220 binden fazla kişinin sürgün edildiği yaklaşık 85 saat süren harekatın yıl dönümünde, Sırbistan'ın kuzeybatısındaki Backa Palanka'da da anma töreni düzenlendi.

Bu arada, Hırvatistan'da ‘özgürlüğe kavuşma günü’ olarak kutlanan "Fırtına" harekatının yıl dönümü, Sırbistan'da "yas günü" olarak anılıyor.

Sırp Ortodoks Kilisesi Başkanı Patrik Irinej de Sırpların kendilerine yapılan kötülüğü asla unutmaması ancak affetmesi gerektiğini ifade ederek "Yaşanan şeyler gökyüzünü bile utandıracak türdendi." dedi.

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- "Fırtına" harekatı

Hırvatistan'ın, 1991'de eski Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin ardından, eski Yugoslavya ordusu (JNA) ve Hırvatistanlı Sırplardan oluşan paramiliter birlikler, ülkenin orta ve güney kısmında "Sırp Cumhuriyeti Krajina" adlı otonom bir bölge kurmuştu.

Bunun üzerine Hırvat ordusu, 1995’te "Fırtına" harekatını başlatarak 220 bin Sırp'ı Hırvatistan'daki topraklarından uzaklaştırmış, binden fazlasını da öldürmüştü.

Harekat kapsamında, Hırvat ordusuna mensup 196 kişi hayatını kaybederken, en az bin 110 kişi yaralanmıştı.

