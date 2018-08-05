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Balkanlar'da "Fırtına" harekatının 23. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 12:39 | Son Güncelleme

Hırvat ordusu tarafından 1995'te Sırp güçlerine karşı gerçekleştirilen “Fırtına” harekatı, Hırvatistan'da "özgürlüğe kavuşma günü" olarak kutlanırken, Sırbistan'da "yas günü" olarak anıldı

KNİN/BELGRAD (AA) - Hırvatistan ordusunun 1995 yılında ülkenin güneyindeki Krajina bölgesindeki Sırplara karşı gerçekleştirdiği "Fırtına" (Oluja) harekatının 23. yıl dönümü dolayısıyla Hırvatistan'ın Knin şehrinde tören düzenlendi.

Hırvat ordusu tarafından Sırp güçlerine karşı gerçekleştirilen “Fırtına” harekatının 23. yıl dönümünde, harekatta hayatını kaybedenlerin anısına yapılan anıtta düzenlenen programın ardından Knin Kalesi'nde merkezi tören gerçekleştirildi.

Harekatın yıl dönümü kapsamında 23 beyaz güvercinin havaya bırakıldığı törene, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic, Başbakan Andrej Plenkovic ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat üyesi Dragan Covic'in yanı sıra çok sayıda temsilci ve vatandaş katıldı.

Kitarovic, törende yaptığı konuşmada, ülke güvenliği için verilen mücadelenin kayıptan öte gelecek günler için önemli olduğuna işaret ederek 1990'lı yıllardaki savaşta Bosna Hersek'in de büyük kayıplar yaşadığını anımsattı.

Plenkovic de "Fırtına" harekatının ülkeye barış getirdiğini söyleyerek "Harekat, Bosna Hersek'in kuzey kesiminin de kurtuluşunu sağlamıştır." dedi.

Kurban yakını Stjepan Cumbaj, Hırvatistan için canını feda edenleri bugün gururla andıklarını belirterek yaşananların unutulmaması gerektiğini vurguladı.
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- Sırplar kayıp kurbanlarını aramaya devam ediyor

Bu arada, Hırvatistan'da ‘özgürlüğe kavuşma günü’ olarak kutlanan "Fırtına" harekatının yıl dönümü, Sırbistan'da "yas günü" olarak anılıyor.

Binlerce Sırp'ın hayatını kaybettiği ve 220 binden fazla kişinin sürgün edildiği yaklaşık 85 saat süren harekatın yıl dönümünde, Sırbistan'ın kuzeybatısındaki Backa Palanka'da da anma töreni düzenlendi.

Törene katılan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Fırtına" harekatında binlerce Sırp'ın Hırvatistan'dan sürgün edildiğini anımsatarak "Bu etnik temizlik değilse ne? Bu suç değilse, suç dediğiniz şey neye benziyor?" ifadelerini kullandı.

Hırvatistan'ın harekatta yer alan tek bir kişiyi bile adalet karşısına çıkarmadığını söyleyen Vucic, "Korkarım bir şeylerin değişeceğine dair umutlarımız boşa gidecek." açıklamasında bulundu.

Sırpların bir daha asla "Fırtına" benzeri bir operasyonun yapılmasına izin vermeyeceğini vurgulayan Vucic, "Halkımızın yanında duracak, kimsenin onu aşağılamasına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Sırp Ortodoks Kilisesi Başkanı Patrik Irinej de Sırpların kendilerine yapılan kötülüğü asla unutmaması ancak affetmesi gerektiğini ifade ederek "Yaşanan şeyler gökyüzünü bile utandıracak türdendi." dedi.
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- "Fırtına" harekatı

Hırvatistan'ın, 1991'de eski Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin ardından, eski Yugoslavya ordusu (JNA) ve Hırvatistanlı Sırplardan oluşan paramiliter birlikler, ülkenin orta ve güney kısmında "Sırp Cumhuriyeti Krajina" adlı otonom bir bölge kurmuştu.

Bunun üzerine Hırvat ordusu, 1995’te "Fırtına" harekatını başlatarak 220 bin Sırp'ı Hırvatistan'daki topraklarından uzaklaştırmış, binden fazlasını da öldürmüştü.

Harekat kapsamında, Hırvat ordusuna mensup 196 kişi hayatını kaybederken, en az bin 110 kişi yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
"Fırtına" harekatı Hırvatistan sırbistan

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