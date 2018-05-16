Balkanlar'da ilk teravih coşkusu

Camileri dolduran yüzlerce Müslüman, önce vaazları dinledi, ardından yatsı ve teravih namazını eda etti.

Sırbistan'da da Boşnak nüfusun yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinde Müslümanlar ilk teravih için yüzden fazla camiye akın etti. Müslümanlar başkent Belgrad'daki tek cami olan Bayraklı'yı da doldurdu.

Karadağ'da ilk teravih namazı, başta başkent Podgorica'da olmak üzere farklı şehirlerde bulunan 130'dan fazla camide eda edildi.

Müslümanlar şehirdeki diğer camileri de doldurdu. Başkentteki camilerin minareleri kandillerle aydınlatıldı.

SARAYBOSNA/ÜSKÜP (AA) - Ramazan ayının başlamasıyla Batı Balkan ülkelerinde yaşayan Müslümanlar ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti.

Camilere sığamayan cemaat teravih namazını avluda kıldı

Müslümanlar ramazan arifesindeki ilk teravih heyecanını Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da coşkuyla yaşadı.

Makedonya’nın başkenti Üsküp’teki tarihi Mustafa Paşa Camisi ilk teravih namazı için gelenlerle doldu. Cemaatin bir kısmı cami içinde bir kısmı da avluda yatsı ve teravih namazlarını eda etti. Salavatlar okundu, dualar edildi. Ülke genelindeki diğer camilerde de Müslümanlar ilk teravih namazı için saf tuttu.

Ramazan öncesi manevi havayı solumak ve ilk teravih namazında saf tutmak için Arnavutluk’taki Müslümanlar da camilere akın etti. Başkent Tiran’daki Yeni Pazar Camisi'nde ilk teravih namazını kılmak için gelen müminlerden dolayı yoğunluk yaşandı

Kosova'nın başkent Priştine’deki Fatih Sultan Mehmet Camisi’ni dolduran Kosovalı müminler de yatsı ve teravih namazlarını kıldıktan sonra salavatlar okudu, dualar etti.

Ramazanı coşkuyla karşılayan Kosovalılar, ülke genelindeki diğer camileri de doldurdu.