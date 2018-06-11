HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Balkanlar'da Kadir Gecesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 01:04 | Son Güncelleme

Balkanlar'da Kadir Gecesi

SARAYBOSNA (AA) - Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan, Hırvatistan, Makedonya, Kosova ve Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan daha hayırlı olan" Kadir Gecesi dolayısıyla camileri doldurdu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'ne gelen Müslümanlar, teravih namazından önce Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Camide gece boyunca Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, eller semaya açıldı.

Ülkenin kuzeybatısındaki Banja Luka'da yaşayan Müslümanlar da tarihi Ferhadiye Camisi'ne akın etti. Teravih namazından önce yapılan zikire katılan vatandaşlar, teravih namazının ardından okunan Kur'an-ı Kerim ve mevlit eşliğinde huzur buldu.

Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Müslümanlar, Starodoganjska Camisi'nde teravih namazının ardından düzenlenen programa katılarak namaz kılıp dualar okudu.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, şehirle aynı ismi taşıyan camiyi dolduran Müslümanlar, dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Müslümanlar, şehirdeki tek cami olan Bayraklı Camii'nde toplanırken, Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki camilerde de Kadir Gecesi vesilesiyle birçok program gerçekleştirildi.

Makedonya’da yaşayan Müslümanlar, Kadir Gecesi'ni ibadetle geçirmek için camileri doldurdu.

Başkent Üsküp'teki Mustafa Paşa Camiinde düzenlenen programa yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, teravih namazının ardından dua etti. Kadir Gecesi, Makedonya genelindeki camilerde coşkuyla idrak edildi.

Kosova'da da Kadir Gecesi nedeniyle programlar düzenlendi. Başkent Priştine'deki tarihi Fatih Sultan Mehmed Camisi'ni dolduran vatandaşlar, cami içinde yer bulamayınca namazlarını avluda kılarak, dualar etti.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Tabak Camisi'nde de Kadir Gecesi dolayısıyla yoğunluk oluştu. Müslümanlar, teravih namazının ardından dua etti. Öte yandan 'Millet Şehitleri' Bulvarında da Kadir Gecesi münasebetiyle bir program düzenlendi.

Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanlar ülke genelindeki camileri doldurarak geceyi idrak etti.

PARTNERSırtında yağ kapsülü çıkınca...Sırtında yağ kapsülü çıkınca...
Erdoğan'dan Avusturya Başbakanı'na sert tepki: Bu tavırların senin başına çok işler getirebilirErdoğan'dan Avusturya Başbakanı'na sert tepki: Bu tavırların senin başına çok işler getirebilir
İstanbul'da Kadir Gecesi idrak edildiİstanbul'da Kadir Gecesi idrak edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balkanlar kadir gecesi Ramazan

En Çok Okunan Haberler

Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'nın uyuşturucu davasında gerekçeli karar

Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'nın uyuşturucu davasında gerekçeli karar

24 Haziran seçimlerine günler kala İYİ Partili vekil adayından olay iddia: AK Parti seçmene para dağıtıyor

24 Haziran seçimlerine günler kala İYİ Partili vekil adayından olay iddia: AK Parti seçmene para dağıtıyor

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

Ebru Polat: Erkeğin önce poposuna bakarım

Ebru Polat: Erkeğin önce poposuna bakarım

Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin mitingindeki slogana çok sert tepki: Terbiyesiz! Yazıklar olsun

Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin mitingindeki slogana çok sert tepki: Terbiyesiz! Yazıklar olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Denizli mitinginde ilginç anlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Denizli mitinginde ilginç anlar

İlginizi Çekebilir

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'ya ateş püskürdü: Dünyayı bir Haçlı-Hilal savaşına götürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'ya ateş püskürdü: Dünyayı bir Haçlı-Hilal savaşına götürüyor

Bodrum ve Marmaris'te paniğe neden olan köpek balıklarının Ege Denizi'ne neden geldiği ortaya çıktı!

Bodrum ve Marmaris'te paniğe neden olan köpek balıklarının Ege Denizi'ne neden geldiği ortaya çıktı!

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'dan Avusturya Başbakanı'na sert tepki: Bu tavırların senin başına çok işler getirebilir

Erdoğan'dan Avusturya Başbakanı'na sert tepki: Bu tavırların senin başına çok işler getirebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirören ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirören ailesine taziye ziyareti

Son dakika! Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Yeni bir darbe hazırlığı mı var? Bahçeli uyardı!

Yeni bir darbe hazırlığı mı var? Bahçeli uyardı!

2018 Kadir gecesi: Kısa Kadir Gecesi mesajları, Uzun Kadir Gecesi Mesajları ve resimli Kadir gecesi mesajları

2018 Kadir gecesi: Kısa Kadir Gecesi mesajları, Uzun Kadir Gecesi Mesajları ve resimli Kadir gecesi mesajları

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.