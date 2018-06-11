Balkanlar'da Kadir Gecesi

SARAYBOSNA (AA) - Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan, Hırvatistan, Makedonya, Kosova ve Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan daha hayırlı olan" Kadir Gecesi dolayısıyla camileri doldurdu.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'ne gelen Müslümanlar, teravih namazından önce Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Camide gece boyunca Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, eller semaya açıldı.
Ülkenin kuzeybatısındaki Banja Luka'da yaşayan Müslümanlar da tarihi Ferhadiye Camisi'ne akın etti. Teravih namazından önce yapılan zikire katılan vatandaşlar, teravih namazının ardından okunan Kur'an-ı Kerim ve mevlit eşliğinde huzur buldu.
Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Müslümanlar, Starodoganjska Camisi'nde teravih namazının ardından düzenlenen programa katılarak namaz kılıp dualar okudu.
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, şehirle aynı ismi taşıyan camiyi dolduran Müslümanlar, dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Müslümanlar, şehirdeki tek cami olan Bayraklı Camii'nde toplanırken, Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki camilerde de Kadir Gecesi vesilesiyle birçok program gerçekleştirildi.
Makedonya’da yaşayan Müslümanlar, Kadir Gecesi'ni ibadetle geçirmek için camileri doldurdu.
Başkent Üsküp'teki Mustafa Paşa Camiinde düzenlenen programa yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, teravih namazının ardından dua etti. Kadir Gecesi, Makedonya genelindeki camilerde coşkuyla idrak edildi.
Kosova'da da Kadir Gecesi nedeniyle programlar düzenlendi. Başkent Priştine'deki tarihi Fatih Sultan Mehmed Camisi'ni dolduran vatandaşlar, cami içinde yer bulamayınca namazlarını avluda kılarak, dualar etti.
Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Tabak Camisi'nde de Kadir Gecesi dolayısıyla yoğunluk oluştu. Müslümanlar, teravih namazının ardından dua etti. Öte yandan 'Millet Şehitleri' Bulvarında da Kadir Gecesi münasebetiyle bir program düzenlendi.
Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanlar ülke genelindeki camileri doldurarak geceyi idrak etti.
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