Balkanlar’da yeni sığınmacı rotası iddiası

VİYANA (AA) - Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Balkanlarda yeni bir sığınmacı rotası oluştuğunu ileri sürerek, “İnsan kaçakçıları, Yunanistan’dan insanları Arnavutluk üzerinden Orta Avrupa’ya geçirmeye çalışıyor. Bu yeni gelişme karşısında seyirci olmayacağız, aksine mücadele edeceğiz." dedi.

Kurz, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile başkent Viyana'da bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Kurz, Arnavutluk ve Avusturya arasında siyasi ve ekonomik ilişkilerin memnun edici bir düzeyde olduğunu belirterek, Avusturya’nın Avrupa Birliği’ne (AB) katılım sürecinde diğer Batı Balkan ülkelerini desteklediği gibi Arnavutluk’u da desteklediğini söyledi.

Kurz, Avusturya ve Avrupa’nın güvenlik ve istikrarının Balkanların istikrarına bağlı olduğunu vurgulayarak, bu bölgedeki ülkelerin Avrupa perspektifine ihtiyacı olduğunu, bu nedenle Batı Balkan ülkelerinin AB yolunda desteklenerek, ikna edilmesi gerektiğini aktardı.

Görüşmede ele alınan en önemli başlığın yasa dışı göçle mücadele olduğunun altını çizen Kurz, “Balkanlarda yeni bir sığınmacı rotası oluşuyor. İnsan kaçakçıları, Yunanistan’dan insanları Arnavutluk üzerinden Orta Avrupa’ya geçirmeye çalışıyor. Bu yeni gelişme karşısında seyirci olmayacağız, aksine mücadele yürüteceğiz.” görüşünü paylaştı.