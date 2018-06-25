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Balkanlardaki siyasi liderlerden seçim kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 01:39 | Son Güncelleme

Balkanlardaki siyasi liderlerden seçim kutlaması

ÜSKÜP (AA) – Kosova ve Makedonya’daki siyasi parti liderleri seçim zaferi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Kosova’daki Fjala Partisi Genel Başkanı Gezim Kelmendi, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kutlayarak, “Zaferiniz hak edilmiş bir zaferdir.” ifadesini kullandı.

Kelmendi, “Siz gerçekten Türkiye için, Türk halkı için, biz Arnavutlar ve birçok millet için çok şeyler yaptınız. Ben ve benim gibi birçok Arnavut sizin zaferinizden dolayı çok mutluyuz. Size ve tüm Türk vatandaşlarına tebrikler. Allah sizi korusun. Allah sizi kutsasın. Allah size sağlık ve başarılar bahşetsin.” değerlendirmesinde bulundu.

Kelmendi dün yaptığı “Cumhurbaşkanı Erdoğan zafer hak ediyor” başlıklı paylaşımında da Türkiye’de yaşayan Arnavut ve Türklere oylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye vermeleri çağrısında bulunmuştu.

Makedonya Boşnak Demokratlar Birliği Başkanı Munir Kolaşinac da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği mektupta seçim zaferini kutladı.

Erdoğan’ın seçilmesi, zaferi ve başarılarının Boşnak halkı için mutluluk kaynağı olduğu ifade edilen mektupta, “Güçlü ve zengin Türkiye varlığımızın ekonomik, güvenlik ve siyasi garantisidir. Boşnaklar olarak biz ve sizlerin bir bütün olduğunu ve iki ismi olan tek bir millet olarak görüyoruz.” ifadesi yer aldı.

Kosova’daki Adalet Hareketinin Genel Başkanı Sylejmani Cerkezi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim zaferini kutladı.

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Kosova kutlama Makedonya Recep Tayyip Erdoğan seçim

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