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"Balkanların Davos'u" yarın başlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 13:36 | Son Güncelleme

"Balkanların Davos'u" olarak nitelendirilen Saraybosna İş Forumu yarın Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da başlayacak - AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu iş forumuna Başbakan Yardımcısı Şimşek de katılacak

SARAYBOSNA (AA) - "Balkanların Davos'u" olarak nitelendirilen Saraybosna İş Forumu (SBF), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yarın başlayacak.

Bosna Bank International (BBI) ile İslam Kalkınma Bankası (IDB) tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu iki günlük iş forumuna Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de katılacak.

Batı Balkan ülkelerinden devlet başkanları ve bakanların da katılacağı iş forumunun merkezinde ise enerji, teknoloji, sanayi, bilim, eğitim, tarım ve turizm sektörleri bulunacak.

İş forumunun yarınki açılışında Başbakan Yardımcısı Şimşek'in yanı sıra Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile Sırbistan, Suudi Arabistan, Endonezya ve Fas'tan gelen bakanlar da yer alacak.

En başarılı girişimcilere Saraybosna İş Köprüsü Ödülü'nün de takdim edileceği ilk gün programı kapsamında, "Batı Balkanlar Altı Bölgesel Ekonomik Alan-AB ile Gelişmek" ve "Güneydoğu Avrupa Uluslararası Ağ Geçitleri ve Bağlantılar" başlıklı paneller düzenlenecek. Bu panellerde Hırvatistan'ın eski Cumhurbaşkanı Stjepan Mesic ile Letonya'nın eski Cumhurbaşkanı Valdis Zatlers'in de konuşması planlanıyor.

Forumun ikinci gününde ise "Güneydoğu Avrupa için Hızlı Büyüme Fırsatı Olarak Turizm", "AB Tedarik Zinciri ve Batı Balkan Şirketleri Üzerindeki Etkisi", "Güneydoğu Avrupa'da Bilişimde Sermayeleşmek ve Dijital Ekonomi Eğilimleri", "Diğer Bölgeler İçin Ekonomik Kalkınma Modeli Olarak Dubai" başlıklı paneller düzenlenecek.

25-26 Nisan'da düzenlenecek 9. Saraybosna İş Forumu'na farklı ülkelerden 8 bin katılımcının gelmesi bekleniyor. Forumun temel amacı, yabancı yatırımcıları bölge ülkelerine çekmek olacak.

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