"Balkanların Davos'u" yarın başlayacak

SARAYBOSNA (AA) - "Balkanların Davos'u" olarak nitelendirilen Saraybosna İş Forumu (SBF), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yarın başlayacak.

Bosna Bank International (BBI) ile İslam Kalkınma Bankası (IDB) tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu iki günlük iş forumuna Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de katılacak.

Batı Balkan ülkelerinden devlet başkanları ve bakanların da katılacağı iş forumunun merkezinde ise enerji, teknoloji, sanayi, bilim, eğitim, tarım ve turizm sektörleri bulunacak.

İş forumunun yarınki açılışında Başbakan Yardımcısı Şimşek'in yanı sıra Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile Sırbistan, Suudi Arabistan, Endonezya ve Fas'tan gelen bakanlar da yer alacak.

En başarılı girişimcilere Saraybosna İş Köprüsü Ödülü'nün de takdim edileceği ilk gün programı kapsamında, "Batı Balkanlar Altı Bölgesel Ekonomik Alan-AB ile Gelişmek" ve "Güneydoğu Avrupa Uluslararası Ağ Geçitleri ve Bağlantılar" başlıklı paneller düzenlenecek. Bu panellerde Hırvatistan'ın eski Cumhurbaşkanı Stjepan Mesic ile Letonya'nın eski Cumhurbaşkanı Valdis Zatlers'in de konuşması planlanıyor.