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Balkanlıoğlu cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 22:19 | Son Güncelleme

GEÇİRDİĞİ kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Sakarya Valisi İfan Balkanlıoğlu'nun ağabeyi İsmailağa camiasının önde gelen isimlerinden Abdülmetin Balkanlıoğlu'nun (60) cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi.

Balkanlıoğlu cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı

Taner YENER-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)-GEÇİRDİĞİ kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Sakarya Valisi İfan Balkanlıoğlu'nun ağabeyi İsmailağa camiasının önde gelen isimlerinden Abdülmetin Balkanlıoğlu'nun (60) cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi.
Öğlen saatlerinde kalp krizi geçirdiği öğrenilen Abdülmetin Balkanlıoğlu, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Balkanlıoğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Balkanlıoğlu'nun cenazesi otopsi yapılması için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Balkanlıoğlu'nun yakınlarının ve sevenlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi de kurum önüne geldi. Ağabeyinin vefat haberini alan Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu da Adli Tıp Kurumu'na gelerek cenaze işlemleriyle ilgilendi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da kuruma gelerek Balkanlıoğlu ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

CENAZESİ YARIN FATİH CAMİSİNDEN KALDIRILACAK
Akşam saatlerine kadar süren otopsi işlemlerinin ardından Abdülmetin Balkanlıoğlu'nun cenazesi ailesine teslim edildi. Balkanlıoğlu'nun cenazesi Fatih Çarşamba'daki İsmail Vakfı Kuran Kursu'na götürüldü. Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu da, cenaze aracının arkasındaki konvoyla birlikte kurumdan ayrıldı. Abdülmetin Balkanlıoğlu'nun için Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakip tören düzenlenecek. Cenazenin, Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

SAKARYA VALİLİĞİNDEN YAZILI AÇIKLAMA
Sakarya Valiliği'nin internet sitesinden de yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “İlimiz Valisi Sayın İrfan Balkanlıoğlu'nun ağabeyi Abdulmetin Balkanlıoğlu vefat etmiştir. Cenazesi 21.06.2018 Perşembe günü yarın İstanbul Fatih Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakiben İstanbul Edirnekapı Mezarlığına defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet diliyoruz." denildi. Açıklamanın altındaki notta ise "Cenaze törenine çelenk gönderilmemesi, bunun yerine Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı, Türk Kızılay'ı vb. kuruluşlara bağışta bulunulması istirham olunur." şeklinde belirtildi.

(FOTOĞRAF)

Balkanlıoğlu cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındıBalkanlıoğlu cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındıBalkanlıoğlu cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındıBalkanlıoğlu cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı

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