HABER

Balkon demirlerine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 12:53 | Son Güncelleme

Balkon demirlerine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Gemilerçekeği mahallesinde, balkon demirlerinin arasına sıkışan çocuk itfaiyenin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Gemilerçekeği Mahallesi'ndeki bir binanın üçüncü katında A.B.Ç (8) henüz belirlenemeyen bir nedenden dolay balkon demirlerinin arasına sıkıştı.

A.B.Ç, kendi imkanlarıyla sıkıştığı yerden çıkamayınca çocuğun ailesi itfaiyeden yardım istedi.

Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin 30 dakikalık çalışması sonucu balkon demirleri kesilerek çocuk sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

PARTNERO ilginç ayrıntı gözden kaçmadıO ilginç ayrıntı gözden kaçmadı
Yuvasından düşen yavru serçeye, askerler sahip çıktıYuvasından düşen yavru serçeye, askerler sahip çıktı
Van kilimleri, kadınların ellerinde hayat buluyorVan kilimleri, kadınların ellerinde hayat buluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balkon demirleri Çocuk Gemilerçekeği Mahallesi giresun

En Çok Okunan Haberler

'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor

'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor

Adnan Oktar şimdi yandı! O dosya raftan indi

Adnan Oktar şimdi yandı! O dosya raftan indi

Buse Sinem İren Çocuklar Duymasın dizisine katıldı

Buse Sinem İren Çocuklar Duymasın dizisine katıldı

Telefon hattınızda buluna paralar iade edilecek

Telefon hattınızda buluna paralar iade edilecek

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eşcinsel hastaya 'Oğlum mu diyeyim, kızım mı' diye soran doktora suç duyurusu

Eşcinsel hastaya 'Oğlum mu diyeyim, kızım mı' diye soran doktora suç duyurusu

İç çamaşırından çıkanlar dehşete düşürdü!

İç çamaşırından çıkanlar dehşete düşürdü!

Hakkari'deki alçak saldırıda yürekleri yakan detay!

Hakkari'deki alçak saldırıda yürekleri yakan detay!

Son dakika! MEB duyurdu: Öğrenciler mağdur olmayacak, kontenjanlar artırılıyor

Son dakika! MEB duyurdu: Öğrenciler mağdur olmayacak, kontenjanlar artırılıyor

Bursa'da mahalle muhtarı belediyenin yaptığı kaldırımları yıktı

Bursa'da mahalle muhtarı belediyenin yaptığı kaldırımları yıktı

Yürek yakan boş çerçeve... Şehit anne ve bebeği uğurlanıyor!

Yürek yakan boş çerçeve... Şehit anne ve bebeği uğurlanıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.