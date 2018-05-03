HABER

Balkonda mahsur kalan anne ve çocuklarını itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 14:32 | Son Güncelleme

Balkonda mahsur kalan anne ve çocuklarını itfaiye kurtardı

KARAMAN (AA) - Karaman'da evlerinin balkonunda mahsur kalan Afganistan uyruklu anne ve iki çocuğu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Valide Sultan Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda bulunan 4 katlı binanın en üst katındaki dairede oturan Afganistan uyruklu Atefe Mohammadı, kapısını açamayınca balkonda iki çocuğuyla mahsur kaldı.

Kadının yardım çığlıkları üzerine komşuları, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

Karaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, eve girerek anne ve çocuklarını mahsur kaldıkları balkondan kurtardı.

Ailenin oturma izni olup olmadığını kontrol eden İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi ekipleri, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!
Meral Akşener: Korkma sırası iktidardaki erkeklerdeMeral Akşener: Korkma sırası iktidardaki erkeklerde
AK Parti'den flaş Abdullah Gül görüşmesi yorumu!AK Parti'den flaş Abdullah Gül görüşmesi yorumu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan uyruklu balkon Karaman mahsur kalma

En Çok Okunan Haberler

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

Son dakika! CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

Son dakika! CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

İmzalar atılıyor! CHP, SP, İYİ Parti, DP ittifak kuruyor

İmzalar atılıyor! CHP, SP, İYİ Parti, DP ittifak kuruyor

İzdivaç programlarının efsane ismi Caner Toygar AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu

İzdivaç programlarının efsane ismi Caner Toygar AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu

Erdoğan, CHP'nin adayını el altından belirledi

Erdoğan, CHP'nin adayını el altından belirledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var...

Antalya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var...

Nazif Okumuş'tan ülkücü camiayı karıştıracak açıklama: FETÖ'nün elini öpenler MHP'de milletvekili yapıldı

Nazif Okumuş'tan ülkücü camiayı karıştıracak açıklama: FETÖ'nün elini öpenler MHP'de milletvekili yapıldı

Türkiye'nin konuştuğu cinayetin altından yasak aşk çıktı!

Türkiye'nin konuştuğu cinayetin altından yasak aşk çıktı!

Yunanistan sınırını geçtiği için gözaltına alınan kepçe operatörüne hapis cezası

Yunanistan sınırını geçtiği için gözaltına alınan kepçe operatörüne hapis cezası

700 kişini katili İzmir Adliyesi'ne böyle getirildi

700 kişini katili İzmir Adliyesi'ne böyle getirildi

Süper Loto sonuçları 3 Mayıs çekilişi! 2 devirli ikramiye için çekiliş!

Süper Loto sonuçları 3 Mayıs çekilişi! 2 devirli ikramiye için çekiliş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.