Balkonda mahsur kalan anne ve çocuklarını itfaiye kurtardı

KARAMAN (AA) - Karaman'da evlerinin balkonunda mahsur kalan Afganistan uyruklu anne ve iki çocuğu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Valide Sultan Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda bulunan 4 katlı binanın en üst katındaki dairede oturan Afganistan uyruklu Atefe Mohammadı, kapısını açamayınca balkonda iki çocuğuyla mahsur kaldı.

Kadının yardım çığlıkları üzerine komşuları, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

Karaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, eve girerek anne ve çocuklarını mahsur kaldıkları balkondan kurtardı.

Ailenin oturma izni olup olmadığını kontrol eden İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi ekipleri, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

