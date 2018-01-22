Balkonda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

SİVAS (AA) - Sivas'ta kaybolan kedisinin apartmanın 4. katındaki bir evin balkonunda mahsur kaldığını gören vatandaş, itfaiye ekiplerinin yardımıyla Ceylan isimli kedisine kavuştu.
Yüceyurt Mahallesi Şehit İsmail Şirin Caddesi'nde 5 katlı apartmanın 2. katında 20'ye yakın kedisiyle yaşayan Hatice Alkan, 2 yaşındaki Ceylan isimli kedisinin akşam evde olmadığını fark etti.
Kedisini aramasına rağmen bulamayan Alkan, Ceylan'ın, apartmanın 4. katında yaşayan üniversite öğrencilerinin balkonunda olduğunu gördü. Öğrencilerin tatil için memleketlerinde olması nedeniyle Alkan, Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Eve gelen itfaiye ekipleri, merdivenle ulaştıkları balkonda mahsur kalan kediyi kurtararak sahibine teslim etti.
Kedisine yeniden kavuşan Alkan, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
(AA)
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