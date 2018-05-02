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Balkonda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 11:07 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde 4 katlı binanın en üst katındaki balkonda mahsur kalan kediyi itfaiye erleri kurtardı.

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde 4 katlı binanın en üst katındaki balkonda mahsur kalan kediyi itfaiye erleri kurtardı. Gazipaşa merkez Rasih Kaplan Caddesi'ndeki 4 katlı bir iş merkezinin en üst katında kapalı olan iş yerinin balkonunda mahsur kalan kediyi görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri kurtarma çalışmasına başladı. İş yerinin kapalı olması nedeniyle merdivenle balkona çıkan itfaiye erlerini gören kedi duvara tırmanıp kaçmaya çalıştı. İtfaiye eri tarafından yakalanan kedi kurtarıldı. İtfaiye görevlilerinin çuvala koyup indirdiği kedi bırakıldı. Çuvaldan çıkan kedi koşarak gözden kayboldu.

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